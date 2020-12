Fantastični borzni začetek Airbnb

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je pandemija najbolj prizadela prav panogo turizma in potovanj, pa je ponudnik prenočitvenih zmogljivosti Airbnb tudi v teh časih odkril tržno nišo. Lastniki nepremičnin, ki se ponujajo na platformi, so sicer letos marsikje povsem brez prihodkov, toda to še ne pomeni, da trg prenočitev ne deluje. V članku lahko preberete, zakaj in kako je to prineslo uspeh Airbnb , katerega delnice od včeraj kotirajo na borzi v ZDA.