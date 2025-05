Razvoj farmacije prehiteva državo

V nadaljevanju preberite:

Farmacevtska in biotehnološka panoga postaja vse pomembnejša za Slovenijo. Po eni strani predvsem zaradi treh velikih farmacevtskih podjetij Krke, Novartisa in Sandoza, ter njihovih investicij. Hkrati pa rastejo tudi manjša podjetja. Za nadaljnji razvoj panoge bodo ključni vlaganja v raziskave in razvoj ter ukrepi za zaposlovanje visoko izobraženih kadrov.

Kako se razvija farmacevtska in biotehnološka panoga?

Zakaj je Slovenija za farmacevte privlačna?

KAko jo podpira država in kaj bo ta še morala storiti?