Vsaka rastlina je lahko zdravilo ali strup

Zdravnik pediater, gastroenterolog Rok Orel se je v četrti epizodi podkasta V ambulanti z dr. Orlom, ki bo na delo.si in drugih platformah dostopna danes ob 15. uri, pogovarjal s prof. dr. Borutom Štrukljem. Priznani farmacevt, ki je poleg tega tudi znana medijska osebnost, je pojasnil mnoge stvari, povezane z zdravilnimi rastlinami, od popularnosti do uporabe in regulacije, pa tudi, kakšno vlogo imajo pri njihovi promociji mediji in podjetja.

Boruta Štruklja zdravilne rastline fascinirajo že od otroštva, ko mu je oče omogočil, da je imel doma svoj laboratorij. Ta je iz leta v leto rasel, in ko je napočil čas za odločitev o študiju, je nihal med medicino in farmacijo. Na koncu je prevladala slednja, s fokusom na zdravilne rastline, ki, kot pravi, pomenijo začetek zdravljenja. Njihove ugodne in neugodne učinke so ljudje ugotavljali s poskusi in preizkusi (izkustveno zdravstvo), od odmerka pa je odvisno, ali bo neka rastlina zdravilna ali strupena.

Prehransko dopolnilo ni zdravilo

Zaradi razočaranja nad medicino in farmacijo se ljudje dandanes spet zatekajo k zdravilnim rastlinam oziroma fitoterapiji. O teh obstajajo zapisi, stari že stoletja, vendar so tudi polni vraž in dodatkov, imenovanih indikacijska lirika. V današnjem času bi kot takšne lahko razumeli pretirane, zavajajoče in preprosto neresnične navedbe o pozitivnih učinkih raznih rastlin zavoljo zaslužka. Borut Štrukelj opozarja, da je treba ovreči mite in se osredotočiti na dokaze.

Na podlagi teh tako zdravilne rastline kot izolacija učinkovin iz njih sodijo med zdravila, ki jih regulira pristojna agencija. Teh, poudarja, na trgu ni dovoljeno ponujati kot prehranska dopolnila. »Če, recimo, vzamemo laneno seme za boljšo prebavo, potem je to prehransko dopolnilo. Če pa napišemo, da laneno seme preprečuje nastanek raka črevesja, je to tako močna trditev, da potrebuje dokaz,« je ponazoril.

Od področij, na katerih so zdravilne rastline najbolj učinkovite, je omenil kožo, depresijo, prebavne težave; slehernikom pa svetoval, da lahko koristno, eksaktno in uporabno znanje o teh najdejo v dveh monografijah farmacevtskega društva o sodobnem zdravljenju z zdravilnimi rastlinami, spletnih člankih ali objavah na družbenih omrežjih, a le, če jih je napisal nekdo, ki se na to spozna. »Pravilna informacija je zlata vredna,« je sklenil Borut Štrukelj.