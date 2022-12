Fiskalni svet kritično o vladnem načrtovanju porabe

Primanjkljaj državnega proračuna je v prvih enajstih mesecih letos znašal 562 milijonov evrov, brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje pa bi imel državni proračun presežek v višini 298 milijonov evrov. Predvsem zaradi manjšega obsega covid odhodkov je skupni primanjkljaj za skoraj dve milijardi evrov manjši kot v enakem obdobju lani, ugotavlja fiskalni svet.

V primerjavi dosedanje realizacije in sprejetega rebalansa za leto 2022 pa fiskalni svet ugotavlja, da bi lahko bil v decembru realiziran primanjkljaj v višini kar milijarde 478 milijonov evro, od tega bi bila dobra milijarda nepovezana z ukrepi za blažitev posledic epidemije in draginje. Realizacija do vključno novembra tako še dodatno potrjuje oceno, da je sprejeti rebalans nerealističen, poudarjajo v fiskalnem svetu, ki ga vodi Davorin Kračun.

Po njihovi oceni bi dejanska realizacija rebalansa pomenila, da bi t. i. »očiščena« poraba (brez neposrednega učinka ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje) lahko decembra znašala okoli 2,3 milijarde evrov, kar je za okoli 1,3 milijarde več kot v povprečju prvih enajstih mesecev. »To po naši oceni ni realistično, dejanska poraba pa bo zelo verjetno nižja. To je nadaljevanje prakse izkoriščanja izjemnih okoliščin, ko se ob pripravi proračunskih dokumentov oblikuje neupravičeno velik manevrski prostor za porabo,« poudarjajo v fiskalnem svetu.

Ob tem so izračunali tudi neposredni finančni učinek doslej sprejetih ukrepov za omilitev posledic draginje na državni proračun v letošnjem letu; ocenjujejo ga na okoli 430 milijonov evrov, v decembru pa naj bi bilo glede na že znane ukrepe realiziranih še okoli 100 milijonov evrov.

Ob vladni napovedi novega svežnja ukrepov za leto 2023, ki naj bi po njeni oceni znašali 1,2 milijarde evrov, pa v fiskalnem svetu menijo, da če je ta ocena realistična, bi bila celotna rezerva za ta namen v sprejetem proračunu za prihodnje leto že izkoriščena. Zato glede na sprejete spremembe proračuna ne bi bilo več prostora za morebitne dodatne ukrepe.