Fiskalni svet vlado opozarja, da zamuja in krši zakonodajo

Fiskalni svet od vlade v oceno še ni prejel predloga okvira za pripravo proračunov za obdobje 2023-2025 in osnutka programa stabilnosti 2022, čeprav se je rok za to že iztekel, sporoča fiskalni svet, ki ga vodi Davorin Kračun. Zakon o fiskalnem pravilu namreč jasno določa, da mora vlada omenjena dokumenta posredovati fiskalnemu svetu in državnemu zboru najkasneje do 10. aprila, torej 20 dni pred rokom za posredovanje programa stabilnosti evropski komisiji, ki se vsako leto izteče 30. aprila.

Davorin Kračun FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Navedena dokumenta mora fiskalni svet oceniti skladno z zakonom o fiskalnem pravilu. O zamudi in ugotovitvi, da prihaja do kršitev domače zakonodaje in evropskih dogovorov, je fiskalni svet 11. aprila obvestil vlado RS in državni zbor, na dopis pa do danes še niso prejeli odgovora vlade, sporočajo iz fiskalnega sveta.

Vlada sicer tudi še vedno ni dokončala svojo seznanitev z Umarjevo pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj, ki je hkrati tudi ključna makroekonomska podlaga za prihodnje proračunske projekcije. Njeno obravnavo je sicer začela 24. marca in jo prekinila, neuradno, ker z njo ni bila povsem zadovoljna, kasneje pa je sploh ni več uvrščala na svoj dnevni red.