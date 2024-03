Gary Gensler ostaja kriptoskeptik

Manj pa je znano, da je SEC, ameriška agencija, ki nadzira trg vrednostnih papirjev, bitcoin sprejela na borzo s stisnjenimi zobmi. Predvsem to velja za njenega predsednika Garyja Genslerja, ki ostaja kriptoskeptik – januarja je na primer opozoril, da so bitcoinovi skladi ETF močno tvegani in da dovoljenje zanje še ne pomeni, da bo SEC bolj široko postavil standarde tudi, ko bo šlo za morebitno kotacijo drugih finančnih produktov, povezanih s svetom kriptovalut.

V začetku januarja so na kapitalskem trgu v ZDA začeli kotirati skladi ETF, ki so vezani na bitcoin. Tudi ta sprejem kriptovalute med »uradne« naložbene možnosti je prispeval k temu, da je bitcoin prejšnji teden prehodno presegel vrednost 63.000 evrov.

Deset let proti bitcoinu

In ravno to stališče se je zdaj znašlo na novi preizkušnji. Bitcoinu je SEC zagrizeno nasprotoval kar deset let, v dovoljenje izpred slabih dveh mesecev pa ga je pravzaprav prisililo sodišče. Grayscale Investments, ena od družb, ki je oblikovala bitcoinov ETF, je namreč SEC tožila, sodišče pa je sodbi menilo, da SEC ni dovolj natančno utemeljil razlogov za svoje nasprotovanje bitcoinu.

Zdaj se morebiti obeta »ponovitev vaje«. Več ponudnikov je SEC zaprosilo, da bi smeli trgovati tudi z opcijami na bitcoinove sklade ETF, in tudi s finančnimi produkti, ki temeljijo na kriptovaluti ehter. Glede prvih od teh vlog se mora SEC izreči konec maja, analitiki pa z zanimanjem spremljajo, kakšno bo njegovo stališče.

Končne odločitve sprejema odbor SEC, ki ga poleg predsednika Genslerja sestavljata še dva člana, ki ju je imenovala demokratska stranka, in dva, ki so ju imenovali republikanci. Pri odločitvi, ki je zadevala bitcoinove ETF, sta bila republikanca za, demokrata pa proti. Tako razmerje moči seveda povečuje moč – in tudi odgovornost – predsednika SEC.

Ether se zdi SEC še bolj problematičen

Seveda ne moremo trdno domnevati, da so ta razmerja zabetonirana tudi vnaprej. Nekateri poznavalci namigujejo, da bi soglasje o opcijah na bitcoinove ETF morebiti lahko dosegli, trši oreh pa bodo produkti, ki temeljijo na ethru. Bitcoin, ki je z zaporedji blokov podatkov individualno določljiv, je SEC opredelil kot blago. Ether je drugače koncipiran in obstaja na podlagi dokaza o tem, da njegov imetnik s žetonom razpolaga za določeno časovno obdobje. Gensler je glede tega že izrazil dvom, ali lahko ether obravnavamo podobno kot tradicionalni vrednostni papir ali blago.

Pritisk vlagateljev, ki želijo zaslužiti z novim naložbenim razredom, bo tako predstavljal nov izziv za SEC. Ta ima vlogo regulatorja tudi zato, da zmanjša možnost za legitimiranje zelo tveganih naložb, ki bi lahko neprevidnim vlagateljem nakopale tudi velike izgube.

Gary Gensler, ki je blizu demokratski stranki, je postal predsednik SEC 2021, prej pa je bil v času predsednika Baracka Obame šef podobne ustanove, ki nadzira blagovne borze. Element več, ki bo v razgretem volilnem letu v ZDA terjal še dodatno preudarnost.