GH Holding podpisal 30 milijonov evrov vreden projekt na Hrvaškem

73 odstotkov sofinancira Evropska unija, 27 odstotkov projekta financira Hrvaška. FOTO: GH Holding

Čistilna naprava bo čistila na 165.000 kvadratnih metrih. FOTO: GH Holding

»Projekt bo prečistil odpadno vodo za 170.000 prebivalcev mesta Osijek z okoliškimi zaselki Čepin, Antunovac, Bijelo Brdo, Bilje in Darda. Vodo bo čistil na 165.000 kvadratnih metrih,« razlagajo na GH Holdingu. Ljubljanska inženirska družba je v tem tednu skupaj s hrvaškim partnerjem podpisala 30,7 milijona evrov vredno pogodbo s komunalnim podjetjem Vodovod Osijek.Projektiranje in gradnja centralne čistilne naprave Osijek bo predvidoma trajala dve leti in pol. Gradnja je del evropskega projekta Izboljšanje vodne in komunalne infrastrukture mesta Osijek, ki ga s 73-odstotnim deležem sofinancira Evropska unija, 27 odstotkov projekta financira Hrvaška.»Izvedba projekta bo zahtevna, a hkrati zanimiva. Gre za nadaljevanje v letu 2014 začete in zaradi plačilne nesposobnosti izvajalca v letu 2017 prekinjene gradnje, pri čemer bodo najpomembnejše naše tehnične rešitve, ki jih bomo v okviru zatečenega stanja poskušali čim bolj uspešno izvesti,« pravi direktor za področje ekologije in energetikeGH Holding v konzorciju slovenskih gradbenih družb na Hrvaškem trenutno že zaključuje gradnjo in projektiranje centra za ravnanje z odpadki v Šibeniku.