Globalne spremembe kot priložnost zelenega gospodarstva

Vse bolj spoznavamo, kako intenzivno dinamične spremembe na svetovnih trgih vplivajo na poslovanje in razvoj podjetij. Dejavniki tveganja se spreminjajo, trgi zapirajo, tovrstne krize pa so lahko tudi priložnost za napredek in razvoj. Velik potencial se namreč kaže na področju okolju prijaznejše trgovine, razpršitvi trgov ter izkoriščanju zelenih in visokotehnoloških tržnih niš.

Matevž Frangež FOTO: Žan Kolman

Da stojimo na pragu največjih gospodarskih sprememb v človeški zgodovini, meni tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, ki pravi, da Slovenija te vidi kot priložnost za razvijanje novih trajnostnih rešitev, s čimer lahko podvojimo dodano vrednost. »Naše izdelke in rešitve želimo v svetu pozicionirati kot ustvarjene v zeleni Sloveniji. Naj bo vse, kar razvijamo, prepoznano po pametnih in zelenih inovacijah – kot podpis našega gospodarstva,« je jasen Frangež in dodaja, da bo za kapitalizacijo prebojnih rešitev potrebne več samozavesti in trženjske naravnanosti.

Slovenski izvoz presega povprečje Evropske unije, a je njegova geografska razpršenost razmeroma nizka. Zato ministrstvo s partnerji krepi prisotnost tudi na tretjih trgih in pilotno odpira gospodarska predstavništva, ki bodo namenjena izključno vstopu slovenskih podjetij na posamezen trg. Ministrstvo skupaj z izvajalsko institucijo SPIRIT Slovenija pomaga podjetjem v različnih fazah razvoja izvozne dejavnosti in ponuja vrsto ukrepov za prodor na tuje trge, med drugim subvencionira udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini in svetovnih razstavah.

FOTO: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deležniki spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva letos organizirajo že 5. konferenco o internacionalizaciji, Greenovated in Slovenia, ki se osredotoča na tržne niše za prebojne rešitve in mednarodna partnerstva. Potekala bodo srečanja z ekonomskimi svetovalci in poslovnimi klubi na tujih trgih, v ospredju bo tudi razprava o tržnih nišah za inovativne in visokotehnološke rešitve pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. »Ekipa GZS zaradi svoje povezanosti s člani prepoznava aktualne izzive poslovanja in se proaktivno odziva ter prilagaja svoje podporne aktivnosti. Zasleduje poslovne priložnosti na tujih trgih in jih posreduje slovenskim podjetjem. Na konferenci bomo odstrli področja, na katerih je naročnik in kupec visokotehnoloških rešitev ravno znanost,« napoveduje Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS.

