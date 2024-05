Jan Kozamernik prvi Slovenec z zmago v ligi prvakov

Slovenska odbojka je doživela še en velik uspeh. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je kot prvi Slovenec postal zmagovalec evropske lige prvakov, potem ko je njegov Trentino v finalu v turški Antalyi premagal poljsko ekipo Jastrzebski Wegiel. Zmaga Italijanov je bila prepričljiva, tekmo pred 8500 gledalci so dobili s 3:0 (20, 22, 21).

Za Trentino je to četrti naslov v ligi prvakov in prvi po 2012. Zadnje tri finalne obračune so izgubili. Na prestolu so zamenjali poljsko ekipo Zaksa Kedzierdzyn Kozle, ki je zmagala trikrat zapovrstjo.

Kozamernik je v finalu dosegel osem točk, s petimi bloki je bil skupaj s srbskim soigralcem Markom Podraščaninom najboljši bloker tekme. V italijanski vrsti je bil s 16 točkami najučinkovitejši italijanski reprezentant Alessandro Michieletto, pri Poljakih je tri točke več dosegel Tomasz Fornal.