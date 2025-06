Vlada je pravkar podarila poletni zaslužek tujcem

Kateri strokovnjaki izračunavajo cene in predvsem spremembe cen bencina? Zanimajo me argumenti za tako nepomembne spremembe, s katerimi samo dajejo delo črpalkarjem, ki morajo na črpalkah vsakih 14 dni spreminjati cene, čeprav gre samo za eno tisočinko evra (na začetku maja) ali za tri tisočinke evra na začetku junija. V medijih preberemo z velikimi naslovi o pocenitvi ali podražitvi bencina, a gre za razliko deset centov pri sto litrih v prvem primeru in 30 centov pri sto litrih v drugem.

Bolj me skrbi druga veleumna poteza odločevalcev o cenah in vlade, ki je ta predlog sprejela – od 17. 6. nove cene, ki bodo od zdaj veljale tudi na avtocestah. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,8 centa. Enaka cena v mestih in na avtocesti.

Večina Slovencev je bencin ali nafto do zdaj natočila v mestih, na avtocesti so tankali tujci, tovornjakarji, funkcionarji na službeni poti, ki jim ni bilo mar, kolikšna je cena, in bogatejši Slovenci.

Na Petrolu so praviloma komaj dočakali poletje, saj so turisti iz sosednjih držav tankali na avtocesti, petrolovci pa so z višjo ceno lahko pokrivali izgube na manjših, nerentabilnih črpalkah. Zdaj jih pač zapirajo.

Od začetka junija do konca septembra bi morala biti cena bencina na avtocestah višja kot v mestih. Zdrava kmečka pamet tako narekuje.

Še v Avstriji je bilo pred leti tako. Bencin v Borovljah je bil dražji kot v Celovcu, sploh pa je bil cenejši kot v Sloveniji kljub njihovim višjim plačam. Vem, ker sem večkrat z avtomobilom potoval v Avstrijo.

Tudi v Italijo sem šel večkrat, a tam ni pametno tankati, ker je bencin precej dražji kot pri nas. Tankali smo vedno v domačem kraju, na avtocesti ne. Tuji turisti naj tankajo dražji bencin na avtocesti, vlada pa naj kako drugače Petrolu in drugim prodajalcem bencina pobere del dobička, ki ga ustvarijo na račun tujih turistov.

Marjan Stokanovič, Novo mesto.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.