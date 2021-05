Gospodarsko razpoloženje navzgor šesti mesec zapored

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se izboljšuje in je zdaj za 6,8 odstotne točke višje od dolgoletnega povprečja, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs). V maju je bilo razpoloženje za 6,2 odstotne točke višje kot mesec prej, to pa je bilo že šesto zaporedno mesečno zvišanje tega kazalnika. Na mesečno izboljšanje je vplivalo vseh pet komponent, ki ga sestavljajo, najbolj pa je narasel optimizem v v storitvenih dejavnostih.



Glede na maj 2020 je bila vrednost kazalnika ta mesec višja za kar 36,8 odstotne točke. Na letno izboljšanje kazalnika je vplivalo vseh pet komponent, najbolj pa kazalnika zaupanja v predelovalnih in v storitvenih dejavnostih; prvi je bil višji za 15,3 odstotne točke, drugi za 13,7 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki je bil na letni ravni višji za 3,4 odstotne točke, v gradbeništvu za 2,4 odstotne točke in v trgovini na drobno za 1,9 odstotne točke.

