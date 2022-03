Gospodarstvo s predlogi za preboj Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Slovenija mora postati socialno-ekološko-tržno gospodarstvo. Čas je za nov družbenoekonomski okvir, poleg blaginje in socialne varnosti mora biti osrednji cilj tudi skrb za okolje, je na Vrhu gospodarstva poudaril izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Aleš Cantarutti. Na dogodku so predstavili predloge, ki bi Slovenijo peljali v to smer.

GZS je predstavila portal Horizonti prihodnosti z več kot 150 predlogi, ki se bodo sproti dopolnjevali, spremljati pa bo mogoče tudi njihovo uresničevanje. Pri oblikovanju predlogov so se izkazala tri področja, ki zahtevajo posebno pozornost. To so zeleni prehod, digitalizacija ter usposobljeni kadri, ugotavljajo na GZS.

»Horizonti prihodnosti so apel odločevalcem, ne le, kaj želi, ampak kaj potrebuje in zahteva gospodarstvo,« je poudaril Tibor Šimonka, predsednik GZS. Cilje in ukrepe so razdelili v štiri področja.