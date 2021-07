Gradbeništvo s padcem drugi mesec zapored

Vrednost opravljenih gradbenih del v maju je bila za 7,4 odstotka nižja kot v aprilu in za 2,6 odstotka nižja kot maja lani, je objavil državni statistični urad.



Maj je drugi zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu. Tokrat so bile nižje kot v prejšnjem mesecu vrednosti vseh vrst gradbenih del. Vrednost del na stavbah se je zmanjšala za 14,7 odstotka, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah nižja za 5,2 odstotka, na nestanovanjskih stavbah pa za 19 odstotkov. Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila nižja za 1,6 odstotka, vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del pa za 11,1 odstotka.



Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2021, je bila za 1,3 odstotka nižja kot v istem obdobju lani. Vendar je bila nižja samo vrednost del na stavbah, in sicer za 13 odstotkov, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost specializiranih gradbenih del pa sta bili za 3,2 odstotka oziroma tri odstotke višji.

