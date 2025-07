81-letnik ustrelil 40-letnega moškega

Danes, nekaj po 15. uri, je na območju Loga pri Brezovici 81-letni osumljenec s strelnim orožjem huje poškodoval 40-letnega moškega, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Poškodovanca so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana. Osumljenca so policisti prijeli na kraju in mu odvzeli prostost.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskovalnimi dejanji ter zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. Tako motiv za dejanje kot izvor orožja, ki je bil najden na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave.