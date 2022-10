Gurs: Kažejo se prvi znaki umirjanja cen stanovanj v največjih mestih

V nadaljevanju preberite:

V prvi polovici leta so cene nepremičnin na slovenskem trgu rekordno zrasle, v zadnjem poročilu ugotavlja Geodetska uprava (Gurs). A vendarle kaže, da je slovenski nepremičninski trg že dosegel vrh cikla in da prehaja v fazo upočasnitve oziroma ohlajanja trga, ocenjujejo na Gursu. Pri tem ugotavljajo: »Cene stanovanj bodo začele padati, ko bo ponudba novih stanovanj, ki so v gradnji, presegla plačilno sposobno povpraševanje in se bodo začele kopičiti zaloge neprodanih novih stanovanj.«