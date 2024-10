Minister Han: Situacija v Mahleju je še slabša, kot sem si predstavljal

Gospodarski minister Matjaž Han je bil po današnjem sestanku z upravo šempetrske družbe Mahle in predstavniki sindikata zaskrbljen zaradi napovedanega zapiranja in selitve dela proizvodnje. »Situacija je še slabša, kot sem si predstavljal. Težava ni v ceni elektrike in davkih, ampak v razmerah na trgu avtomobilske industrije v Evropi in pomanjkanju naročil,« je po sestanku dejal minister. Premier Robert Golob je zato napovedal, da bo v petek sklical sestanek s predstavniki slovenske avtomobilske industrije, ki bo namenjen analizi trenutnega stanja in izzivom, ki vplivajo na prihodnost slovenskega avtomobilskega sektorja.

Han je povedal, da Mahlejeva proizvodna lokacija v Šempetru pri Gorici ostaja, saj bodo tukaj razvijali motorje za električna vozila. Po besedah uprave naj bi podjetje spet bolje poslovalo v letih 2028 in 2029. »Pomembno je, da bo šel razvoj naprej, vendar čim manj na škodo ljudi,« je poudaril gospodarski minister. Zato je napovedal, da bo dnevno v stiku tako z upravo družbe Mahle kot s predstavniki sindikatov. Ključno je, kot poudarja, da se nobena odločitev ne sprejme, dokler ne bo dogovora s sindikati.

Kot je znano, je Mahle ta teden za prihodnje leto napovedal, ukinitev 610 delovnih mest, od tega 270 zaradi selitve proizvodnje e-kompresorjev na Madžarsko in v BiH, 340 pa zaradi optimizacije proizvodnje. Direktor družbe Mahle Electric Drives Slovenija Guntram Haas je kljub predvidenim odpuščanjem hkratiu napovedal tudi vlaganja v vrednosti 300 milijonov evrov na področju elektrifikacije.

Han je poudaril, da se s temi težavami ne srečujejo le v tej šempetrski družbi, ampak tudi v drugih podjetjih v Sloveniji. Napovedal je, da bo s tem seznanil vlado in da bodo poskušali poiskati rešitve, kaj lahko država stori, da omili negativne posledice upada naročil v avtomobilski industriji.

Nahtigalova vlado poziva k ukrepanju

Tudi Vesna Nahtigal krčenje avtomobilske industrije v Evropi vidi kot enega od vzrokov za dogajanja v šempetrskem Mahleju. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Podjetje Mahle ni edini, je pa trenutno največji pokazatelj težav slovenskega poslovnega okolja, na kar delodajalci vseskozi opozarjamo,« ob zadnjih napovedih zaprtja več kot 600 delovnih mest v podjetju opozarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal in dodaja, da »podobne skrb vzbujajoče novice prihajajo tudi iz marsikaterih drugih podjetij.«

Opozorila je, da v javnosti že krožijo informacije, da Alpina ukinja razvoj modne obutve, Gorenje zapira obrat v Rogatcu, Unior Zreče obrat v Starem trgu ob Kolpi, odpuščanja so v podjetjih Eurel, Boxmark Leather … »Upam in želim si, da bo slovenska vlada dovolj razsodna in bo imela dovolj posluha za gospodarstvo ter bo spoznala, da mora nemudoma ukrepati – ne pa čakati, da se bodo tem podjetjem pridružila številna druga,« še poudarja generalna direktorica GZS.

Vzrok ni v podjetju

Tudi ona krčenje avtomobilske industrije v Evropi vidi kot enega od vzrokov za dogajanje v šempetrskem Mahleju. »V teh bitkah zmagujejo zgolj najboljši in najbolj inovativni, pomembno vlogo pa pri tem igra tudi konkurenčnost poslovnega okolja države, v kateri delujejo,« opozarja, pri čemer je kritična do številnih napačnih političnih potez slovenske vlade, od uvajanja novih in višjih davkov in prispevkov do novega sistema obračunavanja omrežnin, ki bo prav industriji močno povišal stroške poslovanja.

Prav zato se Nahtigalova boji, da »ključa za rešitev Mahleja ne bomo našli v podjetju samem, ampak v hitrih in pravih korakih, ki jih bo sprejela slovenska politika za oblikovanje bolj prijaznega poslovnega okolja.« Prvi ukrep, ki ga mora vlada zdaj po njenem mnenju sprejeti, je zato zakon o stalni shemi skrajšanega delovnega časa, za katerega je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napovedalo, da naj bi bil na vladi sprejet v prvem četrtletju 2025. V nadaljevanju pa mora poiskati pot za razbremenitev celotnega gospodarstva.