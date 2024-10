Golob po Mahlejevi napovedi ukinitve delovnih mest od Hana pričakuje ukrepanje

Premier Robert Golob je zaskrbljen zaradi napovedi o ukinitvi delovnih mest v šempetrskem Mahleju, podjetju, ki je po njegovih besedah izjemnega pomena za goriško regijo. Od gospodarskega ministra Matjaža Hana pričakuje ukrepe, s katerimi bi preprečili dodatno ukinjanje delovnih mest v podjetju in spodbudili ustvarjanje novih zaposlitev v regiji.

Kot je vlada objavila na omrežju X, je premier ob napovedi ukinitve delovnih mest izrazil zaskrbljenost zaradi razvoja dogodkov v podjetju. »Od ministra Hana je zahteval, da takoj naveže stik z vodstvom in lastniki podjetja ter mu poda poročilo o razlogih, zakaj se je to zgodilo. Premier pričakuje, da bo minister pripravil ukrepe, s katerimi bo gospodarsko ministrstvo preprečilo morebitno nadaljnje ukinjanje delovnih mest v podjetju, in razvojne ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest na Goriškem,« so zapisali.

Mahle Šempeter FOTO: Mahle

Zaposleni so pretreseni

Zaposlene je novica presenetila. »Informacija je res huda. Pričakovanja zaposlenih so bila, da se bodo na podlagi slabih poslovnih rezultatov sprejeli neki ukrepi. Pričakovali smo 36-urni delavnik ali kaj podobnega, ne pa da bodo šli ukrepi v tej smeri, da se bo odpuščalo. Šokantno je, vsi smo pretreseni,« je za Radio Slovenija dejal predsednik sindikata v podjetju Dejan Sirk.

V družbi so napovedali, da si bodo prizadevali poiskati socialno sprejemljive rešitve za delavce. Sirk upa, da bodo z upravo v prihodnjih dneh našli druge načine za rešitev težav, v katerih se je znašlo podjetje.

V Mahleju so v četrtek napovedali, da nameravajo prihodnje leto v sklopu »optimizacije organizacijske strukture« s ciljem večje učinkovitosti ukiniti 340 delovnih mest, zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino ter na Madžarsko pa 270. Ukrep pripisujejo šibkemu povpraševanju v Evropi.