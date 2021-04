Hitenje z zapiranjem rudnika je nepotrebno

V nadaljevanju preberite:

Sosežig smo pred dvajsetimi leti že izvedli. Perutninarji so imeli težave z odstranjevanjem kostne moke, ker je zaradi ptičje gripe niso smeli uporabiti za krmilno dopolnilo. Šel sem v Perutnino Ptuj po vzorce moke, na inštitutu Erico smo jih analizirali. Na podlagi rezultatov smo Tešu predlagali sosežig. V elektrarni so ugotovili, da je ta tehnološko, ekonomsko in okoljsko sprejemljiv. Teš je organiziral široko javno razpravo, predstavil je vse argumente za sosežig s poudarkom na zelo strogi vhodni in izhodni kontroli moke in izpustov, ki jo je izvajal Erico. Krajani so to sprejeli. Pozitivne učinke so imeli vsi v dolini in tudi slovenska mesna industrija, ki bi za sosežig morala zelo drago plačevati tujcem.