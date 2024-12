Honda in Nissan se morda združujeta

O pogovorih o morebitni združitvi je poročal japonski medij Nikkei, ki se sklicuje na neuradne vire, iz omenjenih podjetij pa ni bilo kake potrditve o tem.

Podjetji sta sicer bili v stikih že doslej, marca sta sklenili dogovor o sodelovanju na področju električnih avtomobilov. Znano je, da Nissanu poslovno ne gre dobro, njihov prvi mož Makoto Učida je pred kratkim dejal, da imajo še leto dni časa, da se nekako rešijo.

Ob močnem padcu dobička zaradi slabše prodaje v ZDA in na Kitajskem so napovedali ostro varčevanje in zmanjšanje globalne delovne sile za 9000 ljudi. Po drugi strani so Nissanove nekdanje močne lastniške vezi z Renaultom zdaj že močno razrahljane, francoska družba ima v Nissanu le še 15-odstotni lastniški delež, zdi se, da nekoč močno povezani podjetji zdaj sodelujeta le še omejeno projektno.

Po navedbah agencije Reuters tudi v Renaultu navedb o morebitnem združevanju Honde in Nissana niso želeli komentirati. Se je pa v medijih omenjala možnost, da bi bil del združitvenega posla lahko tudi manjši Mitsubishi Motors.

Hondi sicer poslovno ne gre slabo, poleg avtomobilov imajo namreč stalno dober posel tudi z motornimi kolesi. A kot vsa japonska avtomobilska industrija tudi oni čutijo pritisk kitajske konkurence in Tesle. Niti Honda niti Nissan na področju električne mobilnosti doslej nista bila posebej močna, kar je tudi sicer veljalo za japonsko avtomobilsko industrijo doslej, zdaj pa so se vsa tamkajšnja podjetja, vključno z največjo Toyoto, vendarle začela pospešeno usmerjati v električno prihodnost.

Nekateri opazovalci dogajanja so še omenili, da bi bila združitev Honde in Nissana morda dobra tudi zato, da bi imela Toyota močnega domačega tekmeca, kar bi japonsko avtomobilsko panogo potegnilo naprej.

V prvem odzivu na te namige o združitvi se je močno dvignil tečaj Nissanovih delnic, Hondine pa so zdrsnile navzdol.

Če bi se podjetji dejansko združili, bi nastalo še eno zelo veliko avtomobilsko podjetje. Skupna prodaja bi predstavljala 7,3 milijona vozil, s čimer bi bili za skupinama Toyota in Volkswagen tretji na svetu oziroma bi za tretje mesto tekmovali s skupino Hyundai-Kia, ki proizvede podobno število avtomobilov.

Skupna tržna kapitalizacija bi znašala približno 50 milijard evrov. Podjetji trenutno skupaj zaposlujeta 330.000 ljudi. Obe družbi sta bili doslej po prodaji najmočnejši v ZDA in seveda doma na Japonskem, delno tudi na Kitajskem, majhna pa sta njuna tržna deleža v Evropi.