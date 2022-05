Hrana in goriva gonilo že 8,1-odstotne letne inflacije

Življenjske potrebščine so na letni ravni dražje za 8,1, na mesečni za dva odstotka. K rekordni letni inflaciji, ki je najvišja po aprilu 2002, so največ prispevale podražitve naftnih derivatov in hrane. Na mesečno inflacijo pa so poleg omenjenih skupin vplivale še podražitve oblačil in obutve, ugotavlja državni statistični urad (Surs).

Višje cene naftnih derivatov so k letni inflaciji so največ (1,9 odstotne točke). Tekoča goriva so se podražila za 42,6, dizelsko gorivo za 40,6, bencin pa za 34,8 odstotka.

Velik vpliv (1,7 odstotne točke) je imela tudi medletna podražitev hrane za 11,1 odstotka. Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 10,5 odstotka in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke. Podražitve avtomobilov (za 11,1 odstotka) ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura (za 5,9 odstotka) so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev (za devet odstotkov), so izračunali na Sursu.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila ta mesec 8,7-odstotna (v maju 2021 2,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila po tej metodologiji dvoodstotna (prejšnji mesec 2,1-odstotna).