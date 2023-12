HSBC in Metaco vodita vstop kriptovalut v bančništvo

Adrien Treccani, izvršni direktor Metaca, zagovornik kriptovalut in libertarnega načina razmišljanja, je prepričan, da bodo številne banke v prihodnosti želele ponuditi storitve, povezane s kriptovalutami. Predlaga, da bi se te institucije morale že zdaj pripravljati na tokenizacijo in sprejemanje kriptovalut, da bodo v prihodnosti dobro pripravljene.

Metaco, švicarsko podjetje za varovanje digitalnih sredstev, ki ga je pridobil Ripple, sodeluje z HSBC, eno največjih bank na svetu. To partnerstvo je za podpornike Ripplejevega protokola XRP Ledger (XRPL) pozitiven znak, saj nakazuje možno sprejetje XRPL in žetona XRP s strani finančnih institucij. Metaco je pred pridobitvijo več kot 18 mesecev iskal partnerstvo z HSBC.

Po besedah Adriena Treccanija, izvršnega direktorja Metaca, obstaja posredna povezava med Ripplejevimi protokoli in bančnimi strankami Metaca, saj sprejetje Rippleja in rešitev Metaca spodbuja sprejetje XRPL kot protokola. Kombinacija Metaca in Rippleja ponuja popoln vertikalni sklop, ki bankam zagotavlja infrastrukturo, življenjski cikel tokenizacije, plačilne primitivke in upravljanje likvidnosti.

Cena Ripplejevega XRP je našla podporo pri 0,5981 dolarja po 20-odstotnem padcu, ki se je začel 7. novembra. Ta podpora sledi sodelovanju med Ripplejem in HSBC, v katerem švicarsko podjetje za varovanje digitalnih sredstev Metaco, ki ga je pridobil Ripple, sodeluje z HSBC kot partnerjem za tehnologijo varovanja. Po besedah izvršnega direktorja Metaca Adriena Treccanija je uspeh Rippleja kot podjetja tudi uspeh za XRP Ledger. Kombinacija Metaca in Rippleja bankam zagotavlja celovit nabor storitev, vključno z infrastrukturo, življenjskim ciklom tokenizacije, plačilnimi primitivkami in upravljanjem likvidnosti.

Kljub govorici, da nekatere bančne stranke razmišljajo o odhodu zaradi Ripplejevega spora s SEC, je Treccani te špekulacije zavrnil kot običajne pogovore in ponovne ocene po pridobitvi. Omenil je tudi, da bodo kmalu napovedana nova partnerstva z bankami prvega razreda v Evropi, ZDA, APAC in Afriki. Treccani verjame, da bodo, ko bodo banke, kot je HSBC, sprejele tokenizacijo, mnoge institucije na koncu ponudile storitve, povezane s kriptovalutami, in da bo priprava na tokenizacijo zdaj pripravila pot za prihodnji vstop kriptovalut.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.