Imamo v Sloveniji rast ali upadanje BDP?

Pred dnevi so bili objavljeni relativno ugodni podatki o gospodarski rasti v tretjem četrtletju. Bruto domači proizvod se je po stalnih cenah glede na isto obdobje lani povečal za 3,4 odstotka, kar je odstotno točko več kot v povprečju evropskega gospodarstva. Ta rast tudi obeta, da bo letošnji celoletni BDP za okoli 5 odstotkov presegel rezultate iz preteklega leta. Gospodarstveniki in ekonomisti sicer gledajo že naslednje leto, ko so predvidene precej nižje stopnje rasti, a po zadnjih ocenah še vedno s pozitivnim predznakom. Objavljene napovedi kakšnega znižanja BDP za Slovenijo ne predvidevajo.