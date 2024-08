Industrija v prvem polletju proizvedla in prodala manj

V prvih šestih mesecih letos je bila vrednost industrijske proizvodnje 2,9 odstotka nižja kot v istem obdobju lani. Upadla je na področju dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 24,1 odstotka) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotka), medtem ko se je v rudarstvu vrednost zvišala (za 14,3 odstotka), so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

V prvem polletju se je primerjalno znižal tudi prihodek od prodaje v industriji, in sicer je bil nominalno odstotek nižji kot v istem obdobju lani, še ugotavljajo na Sursu.

Nekoliko spodbudnejši so podatki na mesečni ravni. Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 4,4 odstotka višja kot mesec prej. V oskrbi z električno energijo, plinom in paro se je zvišala za 23,7, v rudarstvu za 7,9 in v predelovalnih dejavnostih za 3,2 odstotka.

Statistični urad bo sicer jutri objavil tudi prve podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v letošnjem drugem četrtletju.