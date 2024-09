ECB pričakovano še drugič letos pocenila denar

Svet Evropske centralne banke je sklenil, da obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita, s katero usmerja naravnanost denarne politike, zniža za 25 bazičnih točk, na 3,5 odstotka. »Na podlagi najnovejše ocene o inflacijskih obetih, dinamiki osnovne inflacije in intenzivnosti transmisije denarne politike je zdaj primerno, da se sprejme naslednji korak pri zmanjševanju stopnje restriktivnosti denarne politike,« so sporočili iz ECB.

Po pričakovanjih analitikov in finančnih trgov naj bi prihodnji obrestni rez sledil v decembru, ključna obrestna mera pa naj bi se po nekaterih ocenah v prihodnjih 12 do 18 mesecih znižala na približno dva odstotka.

ECB je obravnavala tudi makroekonomske napovedi. Najnovejši podatki o inflaciji so večinoma skladni s pričakovanji, nove projekcije strokovnjakov ECB pa potrjujejo prejšnje inflacijske obete. Po teh projekcijah bo skupna inflacija v povprečju znašala 2,5 odstotka v letu 2024, 2,2 odstotka v letu 2025 in 1,9 odstotka v letu 2026, kar je sicer enako kot v junijskih projekcijah. Inflacija se bo proti koncu letošnjega leta predvidoma spet zvišala, kar je tudi posledica dejstva, da bodo prejšnji strmi padci cen energentov izpadli iz medletnih stopenj. Zatem naj bi se inflacija v drugi polovici prihodnjega leta zniževala proti ciljni ravni, ocenjujejo v ECB.

Gospodarska aktivnost v območju z evrom pa je »še naprej oslabljena, kar je posledica šibke zasebne potrošnje in investicij. Po projekcijah bo gospodarska rast znašala 0,8 odstotka v letu 2024, nato pa se bo okrepila na 1,3 odstotka v letu 2025 in 1,5 odstotka v 2026. To predstavlja rahel popravek navzdol v primerjavi z junijskimi projekcijami, kar je predvsem posledica šibkejšega prispevka domačega povpraševanja v prihodnjih nekaj četrtletjih,« ugotavljajo v ECB.

Podrobneje bo odločitve sveta ECB in nove makroekonomske napovedi predstavila predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.