Inflacija v februarju spet rahlo višja

Cene življenjskih potrebščin so se v februarju v primerjavi z mesecem prej zvišale za 0,8 odstotka, na letni ravni pa smo zabeležili 3,4-odstotno inflacijo, ugotavlja državni statistični urad (Surs). Letna inflacija se je tako v primerjavi z januarjem zvišala za desetinko odstotne točke, sicer pa se je v zadnjih 12 mesecih izrazito znižala, v lanskem februarju je medletno znašala 9,3-odstotka.

Na februarsko inflacijo so sicer najbolj vplivale podražitve počitniških paketov na tujem (za kar 22 odstotkov) in višje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so bila dražja za 3,9, dizelsko gorivo za 2,5 in bencin za dva odstotka) ter oblačil (za 1,9 odstotka).

Več sledi.