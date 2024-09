Intel stagnira, negotova tudi usoda tovarne v Nemčiji

Intelov izvršni direktor Pat Gelsinger in drugi ključni vodilni delavci bodo na septembrskem sestanku upravnega odbora predstavili načrt za zmanjšanje stroškov in prestrukturiranje podjetja. Ta načrt vključuje ideje o prodaji določenih poslovnih enot, kot sta Altera in Mobileye, in zmanjšanje kapitalskih izdatkov, kar bi lahko pomenilo tudi konec za načrtovano nemško tovarno, kjer je investicija ocenjena na 32 milijard dolarjev.

Gelsinger in njegovi sodelavci bodo predlagali prodajo poslov, ki jih Intel ne more več financirati iz nekoč obsežnih dobičkov. Ena od ključnih enot, ki bi jo lahko prodali, je enota za čipe Altera, ki jo je Intel kupil leta 2015 za 16,7 milijarde dolarjev. Altero bi lahko v celoti prodali drugemu proizvajalcu čipov, kot je na primer Marvell.

Upočasnitev investicij

Poleg tega bo načrt verjetno vključeval zmanjšanje kapitalskih izdatkov za širitev tovarn. Intel je že napovedal, da bo zmanjšal kapitalske izdatke na 21,5 milijarde dolarjev do leta 2025, kar je za 17 odstotkov manj kot letos. Eden od možnih ukrepov je ustavitev ali popolna prekinitev projekta gradnje tovarne v Nemčiji, ki je sicer že bila odložena.

Preučevali naj bi tudi možnosti za prodajo dela svojega deleža v podjetju Mobileye, ki se ukvarja z avtomatiziranimi sistemi za vožnjo. Intel bi lahko svoj 88-odstotni delež v Mobileye prodal na borzi ali pa tretji stranki, kar bi mu omogočilo pridobitev dodatnih sredstev. Izraelski Mobileye se sicer tudi sooča z izzivi. Delnice podjetja so letos padle za približno 71 odstotkov, kar je povzročilo zmanjšanje tržne vrednosti na približno 10,2 milijarde dolarjev. Intel je že lani prodal del svojega deleža v Mobileyu, s čimer je pridobil približno 1,5 milijarde dolarjev.

Za pomoč pri strateških odločitvah je Intel najel Morgan Stanley in Goldman Sachs, da svetujeta pri prodaji premoženja. Trenutno še niso zahtevali ponudb za prodajo poslovnih enot, vendar bodo to verjetno storili po tem, ko bo načrt potrdil upravni odbor.

Pod pritiskom tekmecev

Načrt za zmanjšanje stroškov in prestrukturiranje prihaja v časih, ko se Intel sooča z eno najhujših kriz v svoji zgodovini. Podjetje poskuša dohiteti konkurente v dobi umetne inteligence, kot sta Nvidia in AMD, medtem ko se njegova tržna kapitalizacija zmanjšuje. Delnice Nvidie so, recimo, več kot podvojile svojo vrednost, delnice Intela pa padle za približno 60 odstotkov. AMD je v istem obdobju doživel manj kot dvoodstotni padec.

Intel je avgusta poročal o katastrofalnih rezultatih drugega četrtletja, ki so vključevali prekinitev izplačevanja dividend in 15-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, s čimer naj bi prihranili deset milijard dolarjev. Intel že dlje časa velja za zelo slabega plačnika. Zaradi tega menda tudi ni sposoben pritegniti najboljših talentov. Brez talentov pa, kot pravijo poznavalci, ne more upati na zmago. Marsikdo si tudi želi zamenjave v vodstvu, a naj med najboljšimi vodstveni kadri ne bi bilo zanimanja za prevzem položaja.

Kot je znano, je iz upravnega odbora Intela pred kratkim odstopil tudi veliki poznavalec industrije čipov Lip-Bu Tan, kar po poročanju Reutersa pomeni, da je Intel zdaj glede znanja in poslovnih izkušenj pri polprevodnikih v slabšem položaju.

Kljub tem izzivom Gelsinger ostaja optimističen in je na konferenci Deutsche Bank dejal, da podjetje resno jemlje povratne informacije vlagateljev in se osredotoča na drugo fazo poslovnega preobrata. »To je bilo nekaj težkih tednov, trdo smo delali, da bi rešili težave,« je dejal Gelsinger. Kljub temu bodo ključne odločitve o tem, katere poslovne enote bo Intel obdržal in katere bo prodal, sprejete na septembrskem sestanku upravnega odbora.

Intel je že pred tem ločil finančno poročanje za obe enoti, da bi zagotovil večjo preglednost in zaupanje med svojimi strankami.