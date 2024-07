Broadcom na krilih čipov za omrežja

Broadcom je šesto največje polprevodniško podjetje na svetu, ki se ukvarja tudi z različnimi programskimi dejavnostmi. Prodaja 17 osnovnih linij polprevodniških izdelkov na področjih brezžičnih omrežij, omrežij, širokopasovnih povezav, shranjevanja in industrije. Čeprav je v osnovi podjetje, ki oblikuje brez lastne proizvodnje, ima nekaj lastnih proizvodnih kapacitet, na primer za svoje vrhunske filtre FBAR, ki jih prodaja za Applove iphone. Področje čipov za omrežja predstavlja veliko priložnost za rast.

Omrežni polprevodniki so ključni za delovanje visokohitrostne omrežne opreme podjetij, kot sta Nvidia in Arista. Čipi za omrežje generativne umetne inteligence bodo rasli skladno z napovedmi za opremo za omrežje generativne umetne inteligence, kar bo povzročilo koncentracijo na trgu. Najverjetneje bo Broadcom prevladujoč pri čipih za preklapljanje in usmerjanje v generativni umetni inteligenci.

Broadcomova segmenta čipov za mreže ter brezžično poslovanje najbolj prispevata k njihovim izrazitim konkurenčnim prednostim. Poleg tega bodo v drugih segmentih, kot so filtri FBAR za iphone, switchi, routerji in programska oprema, ohranjali izrazite konkurenčne prednosti ter trdne poslovne odnose z vodilnimi ponudniki opreme, kot sta Cisco in Arista.

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz intelektualne lastnine pri oblikovanju čipov ter visokih stroškov prehoda njihovih strank k drugemu ponudniku programske opreme. Posledica tega so visoke marže – prilagojena marža iz poslovanja letos bo okoli 28,4 odstotka, marža EBITDA okoli 62 odstotkov, marža dobička po davkih pa okoli 17 odstotkov. Konkurenca ima skoraj polovično nižje marže. V letu 2025 pričakujejo kar 26-odstotno organsko rast prodaje. Prilagojeni donos na investiran kapital bo letos okoli 30 odstotkov (konkurenca okoli 13 odstotkov).

gibanje cene elnice Broadcom Foto Tt Igd

Zadnji četrtletni rezultati, objavljeni sredi junija letos, so bili nad pričakovanji finančne javnosti. Produkti, povezani z umetno inteligenco, zdaj predstavljajo že četrtino celotne prodaje. Letna prodaja se je povečala za 43 odstotkov, pri čemer je bilo v to rast vključeno tudi prevzeto podjetje VMware. Organska rast (brez prevzemov) je bila 12 odstotkov višja na letni ravni, predvsem zaradi segmenta umetne inteligence. Segment čipov za umetno inteligenco je presegel pričakovanja s 35-odstotno organsko rastjo v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Glavni vir rasti so bili lastni prilagojeni pospeševalniki za umetno inteligenco in komercialni čipi, namenjeni infrastrukturi generativne umetne inteligence. Po drugi strani se je prodaja čipov, ki niso povezani z umetno inteligenco, znižala za 30 odstotkov na letni ravni, kar odraža nadaljevanje cikličnega upada na tem področju. Uprava je dvignila napovedi za letošnje leto s 50 na 51 milijard dolarjev, kar je posledica predvsem višje rasti v segmentu, povezanem z umetno inteligenco.

Njihovi rezultati potrjujejo tezo, da bo omrežna tehnologija imela velike koristi od visokih investicij v generativno umetno inteligenco. Ethernet, ki se uporablja v lokalnih omrežjih (LAN), metropolitanskih omrežjih (MAN) in širokopasovnih omrežjih (WAN), bo prevzel večji delež znotraj generativnih omrežij umetne inteligence. Opozoriti je treba, da ima Broadcom tudi nekaj segmentov, ki nimajo izrazitih konkurenčnih prednosti, pri katerih je pričakovana rast občutno nižja.