10. oktobra se bo odvila največja dražba nepremičnin Pošte Slovenije

Desetega oktobra 2024 bodo na spletnem portalu posta.edrazbe.si od 10. do 12. ure elektronske javne dražbe za poslovne prostore in zemljišča v lasti Pošte Slovenije d. o. o. Med razpisanimi dražbami sta dve večji poslovni stavbi, v Murski Soboti in Novi Gorici, prostori nekdanjih poštnih poslovalnic na odličnih lokacijah v Mariboru, Apačah, Jesenicah in drugje po Sloveniji ter dve zemljišči.



V trinadstropni etažirani poslovni stavbi v središču Nove Gorice so na voljo storitveni in pisarniški prostori ter zunanja parkirna mesta. FOTO: Pošta Slovenije

Nepremičnina na Trgu revolucije 8 v Mariboru je v pritličju primerna za storitveno dejavnost in tudi prodajne lokale, v kleti so pomožni in skladiščni prostori. FOTO: Pošta Slovenije

Nepremičnina v Apačah je na odlični lokaciji in je primerna za poslovno in obrtno dejavnosti. Ima lastna parkirna mesta. FOTO: Pošta Slovenije

Poslovni prostori na Jesenicah obsegajo več kot 500 m2 uporabnih površin in so delno oddani v najem. FOTO: Pošta Slovenije

Za sodelovanje na dražbi se registrirate na spletnem portalu posta.edrazbe.si in ob prijavi vplačate varščino za izbrano dražbo. Rok za vplačilo varščin je 8. oktober 2024 do 24. ure.

Razpisni pogoji so objavljeni v razpisu pri posamezni dražbi:

Poslovni prostori Murska Sobota površine 2.167 m 2 , z garažo in kletjo v drugi stavbi v izmeri 464 m 2 ter funkcionalnim zemljiščem v izmeri 186 m 2 , izklicna cena 1.409.000 EUR

, z garažo in kletjo v drugi stavbi v izmeri 464 m ter funkcionalnim zemljiščem v izmeri 186 m , Poslovni prostori Nova Gorica (poslovna stavba) površine 1312 m 2 , z 12 parkirnimi mesti, izklicna cena 1.138.000 EUR

, z 12 parkirnimi mesti, Poslovni prostori Maribor površine 329 m 2 , izklicna cena 240.900 EUR

, Poslovni prostori Jesenice površine 532 m 2 , izklicna cena 223.900 EUR

, Poslovni prostori Apače površine 158 m 2 , izklicna cena 78.900 EUR

, Poslovni prostori Nova Gorica (poštna poslovalnica) površine 321 m 2 , z zemljiščem površine 619 m 2 , izklicna cena 435.000 EUR

, z zemljiščem površine 619 m , Poslovni prostori Kisovec površine 98 m 2 in zemljišče površine 263 m 2 , izklicna cena 84.900 EUR

in zemljišče površine 263 m , Poslovni prostori Laško površine 680 m 2 , z nadstrešnico površine 102 m 2 in zemljiščem površine 1430 m 2 , izklicna cena 381.000 EUR

, z nadstrešnico površine 102 m in zemljiščem površine 1430 m Poslovni prostori Lenart v Slovenskih goricah površine 219 m 2 , izklicna cena 230.000 EUR

, Poslovni prostori Log pri Brezovici površine 96 m 2 , izklicna cena 115.000 EUR

, Poslovni prostori Šmartno pri Slovenj Gradcu površine 90 m 2 , izklicna cena 86.000 EUR

, Poslovni prostori Vojnik površine 164 m 2 , izklicna cena 181.900 EUR

, Zemljišče Trnovska vas površine 800 m 2 , izklicna cena 34.900 EUR

, Zemljišče Rakek površine 180 m2, izklicna cena 7.500 EUR

Pred dražbo je po predhodnem dogovoru možen ogled nepremičnin. Kontaktne osebe, s katerimi se dogovorite za ogled nepremičnin, so navedene na spletnem portalu posta.edrazbe.si pod vsakim predmetom prodaje posebej.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije