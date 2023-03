Investirajte preprosto – kjer koli in kadar koli

Kako začeti, katero dokumentacijo pred tem urediti in predvsem – kako začeti investirati takrat, ko se kot investitor odločim, da je »pravi trenutek«. Licencirani strokovnjaki Nove KBM si prizadevajo za odgovorno investiranje, kar pomeni, da stranka lahko preudarno izbere naložbe in podrobno razume tudi z njimi povezane pogoje in stroške. Investiranje v vzajemne sklade in trgovanje s finančnimi instrumenti pa omogočajo tudi na daljavo, prek spletne oz. mobilne banke Bank@Net in mBank@Net.

Če še nimate odprtega osebnega računa, ki vključuje spletno oz. mobilno banko, ga lahko odprete kar prek mBank@Neta ali v kateri koli poslovalnici Nove KBM.

FOTO: Nova KBM

Pred začetkom investiranja in trgovanja na daljavo uredite dokumentacijo

S pomočjo prijaznih zaposlenih v kateri koli poslovalnici Nove KBM boste najprej izpolnili vprašalnik za določitev profila vlagatelja ter sklenili pogodbo o trženju vzajemnih skladov in pristopno izjavo oz. pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev v primeru, da želite na daljavo trgovati s finančnimi instrumenti. Ko boste uredili navedeno dokumentacijo, vam je svet naložb v vzajemne sklade in trgovanja s finančnimi instrumenti na voljo tudi na daljavo. Premium strankam pa so na razpolago osebni bančniki, s katerimi lahko uredijo vse potrebno.

Vse na enem mestu, dostopno 24/7

S pomočjo Bank@Neta ali mBank@Neta lahko pri poslovanju z vzajemnimi skladi sklepate nove pristope, kupujete in prodajate točke vzajemnih skladov, obnovite ali spremenite obstoječ profil vlagatelja ter opravljate prenose med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Za Triglav Sklade sta trenutno na voljo vpogled in nakup obstoječih vzajemnih skladov. Še zmeraj pa lahko tudi vpogledate v stanje svojega portfelja.

Prav tako lahko oddajate in pregledate izvedbe naročil nakupov oz. prodaj izbranih finančnih instrumentov, dostopate do obračunov in dokumentacije o opravljenih transakcijah in poslovanju ter spremljate gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi v realnem času, na voljo pa vam je tudi dostop do tedenskih poročil in gibanj izbranih finančnih instrumentov na svetovnih kapitalskih trgih. Investiranje in trgovanje vam je na voljo v spletni in mobilni banki v zavihku Naložbe.

FOTO: Nova KBM

Ugodne provizije in posebna ponudba

V Novi KBM vam ponujajo ugodne provizije, v posebni ponudbi za enkratna vplačila v vzajemne sklade, ki velja do 31. 3. 2023 , pa vam omogočajo polovične vstopne stroške oz. distribucijsko provizijo.*

Prav tako se zavedajo dragocenosti vašega časa in verjamejo, da je investiranje v vzajemne sklade in trgovanje s finančnimi instrumenti na daljavo lahko tudi preprosto. S tem so prepoznali potrebe svojih strank, med katerimi raste povpraševanje po tovrstnih storitvah na daljavo.

* Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev in v primeru vplačila v paket Duet.

