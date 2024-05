Razpoloženi Dončić s 35 točkami utišal Los Angeles

Serija končnice med Dallasom in LA Clippers je doživela nov zasuk, Luka Dončić in soigralci so prišli do nove zmage na gostujočem parketu (123:93), o kateri tokrat ni bilo nobenega dvoma. Zdaj se košarkarji selijo nazaj v Teksas, kjer bo imel Dallas v noči na soboto prvo zaključno žogo za napredovanje v polfinale zahodne konference.

Peta tekma je bila izenačena le v prvi četrtini, ko sta bila oba napada nerazpoložena. Pri Dallasu se je nadaljevalo slabo metanje za tri točke, še vedno manjka Tim Hardaway ml., tokrat pa so bili enako nerazpoloženi tudi LA Clippers. Jeziček na tehtnici je bil Maxi Kleber, ki se je razigral s petimi trojkami, Dallas je do polčasa ušel na +10, v tretji četrtini so vodstvo podvojili in že pred zadnjimi 10 minutami ni bilo nobenega dvoma več o zmagovalcu.

Maxi Kleber je s 15 točkami iz petih trojk prevesil tehtnico na stran Dallasa. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Dončić je tokrat pokazal povsem drugačen obraz, že na prvi pogled je deloval manj utrujeno, ni se več držal za koleno in njegov korak je bil znova živahen. Še vedno mu ni šlo pri metu za tri točke (2/8), a z njim ni brezglavo poskušal v nedogled, odločil se je za mete v raketi in prodore, ki so mu šli odlično od rok. Tekmo je končal s 35 točkami, 10 asistencami in 7 skoki, na klop za rezervne košarkarje pa se je lahko usedel že 5:39 pred koncem tekme, ki je bila odločena. Na parketu je kljub temu preživel 39 minut.

Dallas je naredil velik korak k napredovanju in povedel s 3:2 v seriji, v kateri smo videli že toliko preobratov in različnih podob obeh ekip, da LA Clippers nikakor ne gre odpisati. Uganka ostaja tudi, če bodo v noči na soboto (3.30) lahko računali na Kawhija Leonarda, ki je danes obračun spremljal s klopi. Tokrat pri Clippers v napadu ni bilo razpoloženega igralca, Paul George je sicer v tretji četrtini zadel dve težki trojki, a je bilo to premalo za zasuk. Skupaj z Ivico Zubcem je bil s 15 točkami tudi najboljši strelec domačinov.

Zmagovalca tega dvoboja v konferenčnem polfinalu čaka Oklahoma, ki je odpihnila New Orleans s 4:0 in bo spočita dočakala polfinale.

Liga NBA:

Dallas Mavericks: LA Clippers 123:93 (Dallas vodi s 3:2 v seriji)

Dončić 35, Kleber 15; George in Zubac 15.