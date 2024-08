Iščete novo banko? Izberite modro.

Vabljeni v NLB, kjer lahko preprosto odprete bančni račun ali izberete enega od naših bančnih paketov. Prepričani smo, da boste med široko paleto bančnih paketov NLB (Digitalni, Moj svet, Osnovni, Aktivni, Premium) našli najprimernejšega zase. Nove stranke, ki bodo do konca leta 2024 sklenile enega od NLB Paketov, bodo deležne 12-mesečnega brezplačnega vodenja paketa.

Menjava banke je hitra in enostavna

Postopek menjave banke je hiter, enostaven in brezplačen. Fizične osebe lahko odprete račun tudi prek videoklica, brez obiska poslovalnice, seveda pa smo vam na voljo tudi v poslovalnicah po vsej Sloveniji. Račun vam bomo odprli v enem dnevu, prenos poslovanja je brezplačen.

Hiter in enostaven je tudi postopek menjave banke za podjetnike, zasebnike ali podjetja. Oglasite se v najbližji poslovni enoti NLB in skupaj bomo uredili vse, kar je potrebno. Poslovni račun oz. poslovni paket vam bomo odprli brezplačno. Kot zakoniti zastopnik s seboj prinesite svoj osebni dokument in davčno številko ter dokumentacijo svojega podjetja.

Banka vam je na voljo 24/7

Uporabniki digitalne banke NLB Klik boste lahko prek svojega mobilnega telefona preprosto preverili stanje na računih ali razpoložljiva sredstva na karticah z odloženim plačilom, plačevali račune in položnice, sklenili Hitri kredit do 40.000 evrov v le nekaj minutah ali naročili druge bančne storitve (npr. sprememba limita, naročilo kartice z odloženim plačilom), zanje pa z oddaljenim podpisom, brez obiska poslovalnice, podpisali vse potrebne dokumente. Za pomoč, naročilo kredita ali kateri drug bančni opravek se lahko 24 ur na dan, vse dni v tednu, obrnete tudi na svetovalce v NLB Kontaktnem centru.

Pridružite se NLB in izkoristite 12-mesečno brezplačno vodenje paketa. Podrobnosti akcijske ponudbe, ki velja za nove stranke, so na voljo tukaj.

Akcija velja tudi za podjetja in podjetnike! Do konca leta sklenite poslovni paket pri NLB in si zagotovite 12-mesečno brezplačno vodenje.

NLB Poslovni paket lahko sklenete podjetja, podjetniki, zasebniki in neprofitne organizacije z različnim obsegom poslovanja. Osnovne storitve, ki jih najpogosteje uporabljate in potrebujete za sodobno poslovanje, smo v NLB združili v NLB Poslovne pakete Osnovni, Napredni in Celoviti. Oblikovani so tako, da vam olajšajo pregled nad stroški in pocenijo vsakodnevno opravljanje bančnih storitev. Tako v paketu za določeno število prejetih in izvedenih plačil mesečno na primer ne plačujete provizije. Za poslovno kartico Mastercard z odloženim plačilom, s katero lahko plačujete tudi na obroke in je del paketov, vam pripada 100-odstotno znižanje letne članarine. Paketa Napredni in Celoviti vključujeta napredne digitalne storitve, ki omogočajo, da večino bančnih storitev opravljate brez obiska poslovalnice v e-banki NLB Proklik ali mobilni banki Klikpro. Podjetniki in zasebniki, ob odprtju poslovnega paketa vam podarimo tudi paket Digitalni, ki ga lahko uporabljate za vsakodnevno bančno poslovanje kot fizična oseba.

Nove poslovne stranke, ki do konca leta sklenejo pogodbo za sprejem plačil prek NLB Smart POS, pridobijo za prva dva meseca oprostitev plačila uporabe aplikacije in kartičnih provizij.

Spremenite svoj pametni telefon ali tablico v mobilni POS-terminal

Na preprost in priročen način omogočite brezgotovinsko plačevanje svojim strankam. Z aplikacijo NLB Smart POS spremenite svoj pametni telefon ali tablico v mobilni POS-terminal in tako omogočite varna brezstična plačila s plačilnimi karticami VISA in Mastercard ter karticami, digitaliziranimi v mobilnih denarnicah. Brez fiksnih mesečnih stroškov ter kadarkoli in kjerkoli, kjer je na voljo internetna povezava.

Postanite del NLB poslovne skupnosti. Do konca leta sklenite poslovni paket pri NLB in izkoristite 12-mesečno brezplačno vodenje poslovnega paketa. Podrobnosti akcijske ponudbe poslovnih paketov, ki velja za nove stranke, so na voljo tukaj.

Opravljate dejavnost kot fizična oseba?

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko pri NLB uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen. Odločite se lahko za samostojni NLB Osnovni račun ali pa izberete enega od naših paketov za fizične osebe.

