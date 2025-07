Samo še velika četverica Toura je pred kraljem Tadejem

V nadaljevanju preberite:

Prireditelji Toura so si tokrat za zaključek v Parizu zaželeli dvojni spektakel, ne le tradicionalni finiš pred nepreglednimi množicami na Elizejskih poljanah, temveč še kolesarki štadion na vzponu na Montmartre. Na deževni izziv – prestižno zmago je prinesel Woutu van Aertu (Visma Lease a Bike) – sta se odzvala tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Tadej Pogačar (UAE), ki sta se izkazala s 3. in 4. mestom. Že pred zaključnim spektaklom pa je bilo jasno, koga bodo za kolesarskega kralja okronali pod Slavolokom zmage. Pogačarju je še četrtič pripadla najbolj čislana rumena majica.