Angležinje po pravi srhljivki ubranile lovoriko

Angleške nogometašice so ubranile naslov evropskih prvakinj izpred treh let. V razburljivem velikem finalu so v Baslu po enajstmetrovkah s 4:2 (1:1, 0:1) strle odpor favoriziranih Špank.

Redni del tekme se je razpletel z neodločenim izidom 1:1. Dvoboj so bolje odprle Španke, ki so po lepi akciji v 25. minuti prešle v vodstvo z 1:0. V polno je zadela Mariona Caldentey.

Mariona Caldentey je v 25. minuti popeljala Španijo v vodstvo. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Čeprav so imele nogometašice s Pirenejskega polotoka tudi v nadaljevanju pobudo, svoje premoči na igrišču niso unovčile. Angležinje se niso vdale, njihov trud pa je bil poplačan v 57. minuti, ko je rezultat na 1:1 poravnala Alessia Russo.

Ker se v rednem delu mreži nista več zatresli, je sledil podaljšek, v katerem gledalci niso več videli golov. O zlati lovoriki so tako odločale enajstmetrovke, v katerih so bile bolj zbrane in srečnejše »levinje« z Otoka.

Za Anglijo so v polno zadele Alex Greenwood, Niamh Charles in kot zadnja Chloe Kelly, ki je postavila piko na i novemu končnemu zmagoslavju. Od Špank je bila z bele točke natančna zgolj Patricia Guijarro.