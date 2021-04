Prva klopca ni nujno prava

V nadaljevanju preberite:

Številna podjetja sploh ne vedo, kje in kako se lotiti digitalizacije. Velikokrat s prstom pokažejo na oddelek IT – naredite ali postavite to in ono. Pa kar bo, bo. Tradicionalne prakse in projektni pristop k razvoju IT-okolja je v preteklosti že povzročil veliko težav. In kako se zadevam približamo celostno?