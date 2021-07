Jeseni bo na borzi kotiral prvi nepremičninski sklad v Sloveniji

Sklad naj bi dopolnjevali

Matej Rigelnik pravi, da uvaja poslovni model, ki ga v ZDA poznajo od leta 1960, v Evropi pa zadnji dve desetletji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Ljubljanski borzi bo od jeseni kotiral tudi nepremičninski sklad Equinox nepremičnine. Gre za prvi na borzi kotirajoč nepremičninski sklad pri nas, nastal pa je z ločitvijo družbe Hoteli Union na dejavnost hotelov in gostinstva ter dejavnost upravljanja nepremičnin.Portfelj sklada vključuje štiri hotelske in štiri poslovne nepremičnine, med drugim Hotel Union in stolpnico Delo. Skupna površina nepremičnin, ki so vključene v sklad, znaša okoli 65.000 kvadratnih metrov, sporočajo upravljavci sklada, ki obenem obljubljajo dividendno donosnost v višini pet odstotkov na leto.Izvršni direktor sklada je, sicer tudi direktor družbe Hoteli Union. Kot partnerji v skladu so navedeniinRigelnik razlaga, da so z ustanovitvijo sklada sledili zgledu iz večine razvitega sveta, kjer lastniki hotelov hkrati niso tudi lastniki nepremičnin: »Nepremičninski skladi v Sloveniji so večinoma nepregledni, z zaprto lastniško strukturo. Naš cilj je oblikovati transparenten in vlagateljem zanimiv sklad po zgledu podobnih igralcev v ZDA in Evropi. Začetno vrednost ocenjujemo med 50 in 100 milijoni evrov, sklad pa bo tudi dopolnjeval obstoječi portfelj. Dolgoročno se vidimo ne le kot najpomembnejši igralec na trgu hotelskih in poslovnih nepremičnin, temveč tudi pri stanovanjskih nepremičninah,« začetek sklada opisuje Rigelnik.Ob že naštetih nepremičninah sklad zajema tudi Hotel Lev, The Fuzzy Log, uHotel, Poslovne prostore Kompasa, poslovne prostore družbe Nomago in poslovni objekt Modna hiša.