JYSK Slovenija je postavil nov rekord

Čeprav je leto 2020/21 za JYSK prineslo številne nove izzive, je podjetju spet uspelo izkoristiti sinergijo fizičnih trgovin in močnihdigitalnih platform, s čimer so dosegli nove rekorde s prometom v višini 40.072.000 evrov in EBIT-om v višini 7.386.500 evrov.

Promet se je tako povečal za 4,1 odstotka, medtem ko je bil EBIT za 24,1 odstotka višji v primerjavi z letom 2019/20, ki je bilo prav tako rekordno za JYSK.

Vesna Kukić Lončarić, JYSK Country managerka za Slovenijo, Hrvaško, BiH in Srbijo. FOTO: JYSK Slovenija

»Z doseženimi rezultati sem izjemno zadovoljna. Za JYSK, pa tudi za druga podjetja, je bilo to leto zelo zahtevno. Zato so lahko vsi naši zaposleni ponosni na dosežene rezultate,« pravi Vesna Kukić Lončarić, JYSK Country managerka za Slovenijo, Hrvaško, BiH in Srbijo.

Velika razlika med trgi

Globalno gledano na ravni vseh držav, v katerih deluje JYSK, je pandemija različno vplivala na vsak posamezni trg, kar je jasno razvidno iz doseženih rezultatov.

»Eden največjih trgov podjetja JYSK na svetu je Nemčija, ki je bila s svojimi 1000 trgovinami najdlje pod strogimi omejitvami. Prihodek v Nemčiji ni dosegel lanske ravni, po drugi strani pa smo znatno povečali promet v Skandinaviji, Angliji, Sloveniji ter v številnih drugih državah vzhodne in srednje Evrope. Takšen rezultat je več kot nadomestil upad prometa v Nemčiji in nam je v svetovnem merilu omogočil, da smo leto zaključili s 4,5 milijarde DKK EBIT-a,« pravi Jan Bøgh, predsednik uprave podjetja JYSK.

FOTO: JYSK Slovenija

Investicijski načrt

V prihodnjih letih načrtuje JYSK nadaljnjo širitev, poleg odpiranja novih trgovin pa je velik poudarek na prenovi obstoječih.

»Vidimo, da naš novi koncept trgovin privlači vedno več kupcev, zato nameravamo pospešiti tempo naložb v prenovo, da bi vsem našim kupcem zagotovili enako navdihujočo izkušnjo nakupovanja. Naš načrt je prenoviti vse obstoječe trgovine do 1. 9. 2024. Največji izziv do zdaj je bil nakup potrebne opreme tako za obnovo obstoječih kot za odpiranje novih trgovin. To je posledica globalnih izzivov pomanjkanja surovin in logističnih zmogljivosti. Pričakujemo pa, da se bo tudi to v prihodnjih letih stabiliziralo,« pravi Vesna Kukić Lončarić.

Ključni rezultati za JYSK Slovenija:

Promet: 40.072.000 evrov

Rast prometa: 4,1 odstotka

EBIT: 7.386.500 evrov

Rast EBIT-a: 24,1 odstotka

Naročnik oglasne vsebine je JYSK Slovenija