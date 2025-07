Svetovne prvakinje napolnile mrežo Portugalk

Italijanske in španske nogometašice so zmagovito odprle evropsko prvenstvo v Švici. Naše zahodne sosede so v okviru skupine B v Sionu premagale Belgijke z 1:0 (1:0), Španke pa so se v Bernu poigrale s Portugalkami in visoko zmagale s 5:0 (4:0).

Italijanke so po lepi in kombinirani akciji edini gol dosegle v končnici prvega polčasa, ko je v 44. minuti zadela Arianna Caruso.

Španke so v sosedskem obračunu prevladovale v vseh elementih igre in že v prvem polčasu dosegle štiri gole. Dvakrat je zadela Esther Gonzalez Rodriguez (2., 43.), po enkrat pa Vicky Lopez (7.) in Alexia Putellas (41.). Piko na i je v izdihljajih tekme za končnih 5:0 postavila Cristina Martin-Prieto Gutierrez (93.).

Obe današnji tekmi sta se začeli z minuto molka v spomin na portugalskega zvezdnika v dresu angleškega Liverpoola Dioga Jote in njegovega mlajšega brata Andreja Silve, ki sta umrla v prometni nesreči v severozahodni Španiji.

Na sredinih uvodnih tekmah v skupini A so slavile Finke in Norvežanke. Prve so ugnale tekmice iz Islandije z 1:0, druge pa gostiteljice Švicarke z 2:1.

V petek bosta uvodni tekmi v skupini C med Dankami in Švedinjami ter Nemkami in Poljakinjami, sobotna para skupine D pa sta Wales -– Nizozemska in Francija – Anglija.

Na celinskem turnirju v Švici sodeluje 16 reprezentanc, v četrtfinale pa se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin.

Pred tremi leti so Angležinje v finalu po podaljšku premagale Nemke z 2:1. Slednje so z osmimi naslovi tudi najbolj uspešne na dosedanjih evropskih prvenstvih, ki so na sporedu od leta 1984. Dvakrat so slavile Norvežanke, po enkrat pa Švedinje, Angležinje in Nizozemke.

Slovenke so brez letošnjega EP ostale na zadnji stopnički po odločilnih tekmah z Avstrijo.