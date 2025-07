Regeneracija s kulturo in umetnostjo

V nadaljevanju preberite:

Bad Gastein, nekoč poimenovan tudi alpski Monte Carlo, je nekdaj veljal za eno od najbolj mondenih evropskih letovišč in termalnih zdravilišč, v obdobju belle époque so tam zrasli prestižni hoteli, v katerih so prenočevale kronane glave. Nato se je začel zaton.­ Zdaj poskuša mestece znova doseči razcvet­ tudi s kulturo in umetnostjo, predvsem z velikim vizualnim festivalom Poletno sveža umetnost (Sommer frische Kunst), ki letos praznuje petnajstletnico.