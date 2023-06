Kakšna je lahko prihodnost slovenskega kmetijstva

Sodobne tehnologije, digitalizacija in avtomatizacija omogočajo boljše upravljanje kmetijskih procesov, zmanjšanje stroškov ter optimizacijo pridelave in trženja. Poleg tega modernizacija z uporabo trajnostnih praks in tehnologij prispeva tudi k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje.

Uresničitev takšne vizije se pogosto ustavi zaradi pomanjkanja ustreznega znanja, velika ovira so tudi finančna sredstva. Na srečo NLB s svojimi finančnimi produkti in prilagojenimi rešitvami pomaga kmetovalcem, da svoje cilje tudi udejanjijo.

Banka NLB se zaveda, da je vsaka kmetija edinstvena in ima posebne potrebe, zato je ključno, da se za vsako stranko pripravijo prilagojene rešitve z ustreznimi oblikami financiranja. FOTO: Istockphoto

K svetovalcem po ustrezno finančno pomoč

Kmetovalci zaradi specifike poslovanja kmetijskih gospodarstev redkeje prosijo za pomoč banke pri investiranju v posodobitve kmetij in opreme, ugotavljajo v banki NLB.

Prav v ta namen so ustanovili skupino specializiranih svetovalcev, ki kmetovalcem ponujajo ustrezno obliko podpore in pomoči pri naložbah v razvoj kmetije.

Svetovalci, ki so brezplačno na voljo po vsej državi in obiščejo kmetovalce tudi na kmetiji, so s svojim znanjem in izkušnjami lahko učinkoviti pomočniki pri načrtovanju posodobitvenih ali razširitvenih projektov tako v finančnem smislu kot pri urejevanju potrebnih birokratskih procesov.

Da bi kmetovalcem ponudili celovito pomoč pri uresničevanju svojih vizij, se povežejo tudi s strokovnjaki z različnih področij (pravniki, ocenjevalci premoženja, strokovnjaki s področja upravljanja tveganj) in tudi z zadrugami, fakultetami in s specializiranimi podjetji za kmetijsko dejavnost.

Kmetovalcu, ki se odloči za nove naložbe, bančni svetovalec tako zagotavlja široko podporo, ki mu pomaga pri razmisleku o načrtovanem financiranju, pa tudi pri pripravah na razpise.

Pomoč svetovalcev NLB se začne z obiskom kmetije kjer koli v Sloveniji. FOTO: Depositphotos

Individualni pristop od nasveta do rešitve

Pomoč svetovalcev NLB se začne z obiskom kmetije kjer koli v Sloveniji. Samo tako lahko dobro proučijo njihovo dejavnost in na podlagi tega tudi pripravijo različne možnosti financiranja. Pri zasnovi finančnega načrta upoštevajo več dejavnikov in vključijo vse prihodke, tudi od dodatnih dejavnosti, kot so prihodki od prodaje lesa ali turistične dejavnosti, v finančno sliko pa vključijo tudi prihodke članov gospodinjstva.

Banka NLB se zaveda, da je vsaka kmetija edinstvena in ima posebne potrebe, zato je ključno, da se za vsako stranko pripravijo prilagojene rešitve z ustreznimi oblikami financiranja. V to vključijo tudi morebitne posebnosti, kot je sezonska narava dela. Možen je tudi dogovor o odlogu plačila ali o novem posojilu za refinanciranje že odobrenih finančnih obveznosti.

Ker banka NLB deluje po principu dobrega partnerstva, predlaga način financiranja, ki je najbolj prilagojen poslovanju kmetije.









Kakšno obliko pomoči ponuja banka NLB

Banka NLB ponuja različne načine financiranja: od dogovorjenega limita na poslovnem računu, kratkoročnega posojila z dogovorjeno dinamiko odplačila ali pa dolgoročnega kredita z odplačilno dobo do 15 let. Ta je še posebej primeren pri primerih prenosa kmetije na mlajše generacije, kar je večinoma dolgotrajnejši proces prenašanja izkušenj iz generacije v generacijo. Ko se nova generacija, ki je prevzela kmetijo, morda odloči za določene spremembe oziroma investicije, je tak dolgoročni kredit zelo dobrodošel.

Financiranje za znižanje izpustov toplogrednih plinov

Zanimiv je tudi tako imenovani NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa, ki je namenjen naložbam v npr. trajnostno upravljanje na področju kmetijstva za znižanje izpustov toplogrednih plinov, nakup strojev in traktorjev z nizkimi izpusti toplogrednih plinov, v poštev pride na primer tudi za pogozdovanje. V okviru ponudbe zelenih kreditov na banki za tovrstne projekte odobrijo do 100 % sredstev, drugače kot pri klasičnih investicijskih kreditih, ko običajno odobrijo 80 % sredstev od celotne naložbe.

Banka NLB ponuja različne načine financiranja. FOTO: Depositphotos

Kako najhitreje do novega kmetijskega stroja ali opreme

Posodobljena oprema oziroma novi kmetijski stroji so ključnega pomena za lažje in učinkovito delo ter ne nazadnje za konkurenčnost na trgu, zato je v NLB Skupini na voljo tudi alternativna oblika, lizinško financiranje premičnin podjetja NLB Lease&Go. Prednosti so individualen pristop, možnost financiranja z odlogom do povrnitve DDV in prilagojena struktura financiranja. V sodelovanju s ponudniki mehanizacije imajo kmetovalci možnost subvencionirane obrestne mere. Kmetovalec se z banko lahko dogovori tudi za financiranje nakupa nove ali rabljene opreme in strojev.

NLB Lease&Go omogoča financiranje opreme ali strojev za pravne in fizične osebe, ne glede na to, ali je najemojemalec njihov komitent. Lizinško financiranje je denimo zelo primerno tudi, ko se več kmetovalcev odloči kupiti kmetijski stroj, ki je primeren le za nekajdnevno uporabo na leto in je zato kar dobrega premisleka vredna naložba.

V NLB so pripravili tudi posebno ponudbo kreditov za mlade prevzemnike kmetij oziroma do njihove starosti 45 let, ki kmetujejo vsaj tri leta in imajo več kot 5 ha obdelovalnih površin ter prihodke iz vsaj dveh dejavnosti na kmetiji. Pri teh kreditih sta obrestna mera in stopnja zavarovanj nižja, možen je moratorij za odplačilo do petih let, kredit pa naložbo financira do 100 %.

Modernizacija kmetijstva je ključna za konkurenčnost in trajnostno prihodnost slovenskih kmetij. Banka NLB s svojimi finančnimi produkti in prilagojenimi rešitvami pomaga kmetom pri uresničevanju njihovih načrtov. Takšno sodelovanje je nedvomno ključno za ustvarjanje inovativnih, učinkovitih ter trajnostno naravnanih kmetijskih praks, ki bodo prispevale k dolgoročnemu uspehu slovenskega kmetijstva.

Naročnik oglasne vsebine je NLB