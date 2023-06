Kakšna sončna elektrarna pristaja vaši strehi

Kljub želji po energetski neodvisnosti marsikdo namreč ni pripravljen žrtvovati zunanjega videza svojega doma. Kako torej sprejeti najboljši kompromis med učinkovitostjo in estetiko? Preprosto! Ni vam ga treba.

Slovenski proizvajalec solarnih modulov BISOL je pri zasnovi solarnih modulov imel v mislih prav to zadrego in s svojimi inovativnimi solarnimi rešitvami navdušil kupce po vsem svetu. To potrjuje tudi prestižni znak Top Brand, ki ga je BISOL pridobil na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

Do popolne elegance s popolnoma črnimi solarnimi moduli

K moderni arhitekturni podobi stanovanjskih hiš s čistimi in preprostimi linijami ter ravnimi ali poševnimi strehami se odlično podajo popolnoma črni solarni moduli. Pri solarnih modulih BISOL Duplex so trije prečni vezni trakovi prevlečeni s črno barvo, da so opazno manj vidni. To se odraža v izjemno elegantnem videzu sončne elektrarne. Z do popolnosti razvitim dizajnom se ponašajo tudi solarni moduli BISOL Supreme™, prvi moduli na svetu s 25 leti 100-% jamstva izhodne moči.

Barvni moduli za rdeče in oranžne strehe

S spoštovanjem do naravnega okolja in arhitekturne dediščine je BISOL razvil ekskluziven tip fotonapetostnih modulov z barvnim steklom BISOL Spectrum. Fotonapetostni moduli BISOL Spectrum ne omogočajo le popolne skladnosti z arhitekturnimi značilnostmi stavb in streh različnih vrst in slogov, temveč jih še dodatno oplemenitijo. Na voljo so v široki paleti barv, zato se neopazno zlijejo z zgodovinskim značajem zgradbe ali pa poudarijo njene sodobne arhitekturne značilnosti. Kot izjemno energetsko učinkovito in estetsko rešitev so slovenske barvne solarne module prepoznali v številnih evropskih mestih, ki se ponašajo s svojo arhitekturno podobo. BISOL Spectrum lahko tako najdete na strehah javnih ustanov večnega mesta in na prestižni zasebni šoli FANB v Monaku.

Barvni solarni moduli BISOL Spectrum se neopazno zlijejo z barvo strehe. FOTO: Bisol Group

S sončno elektrarno z barvnimi moduli lahko še bolj poudarimo sodobne arhitekturne značilnosti stavbe. FOTO: Bisol Group

Zadnji solarni trend – solarni nastreški

Namestitev solarnih modulov na nadstrešek za avtomobile ali pokrito teraso je trajnostna in estetska rešitev, s katero boste lahko zmanjšali stroške električne energije in kar najbolj izkoristili prostor, ki ga imate na voljo. Za tovrstne projekte je slovenski BISOL, največji pravi evropski proizvajalec solarnih modulov, oblikoval solarne module BISOL Bifacial z obojestranskimi celicami in transparentno hrbtno folijo za pronicanje svetlobe, ki omogočajo neprekosljive izplene tudi z zadnje strani modula.

Solarni nadstrešek s solarnimi moduli BISOL Bifacial je izjemna estetska rešitev, ki navdušuje tudi z energetskim izplenom. FOTO: Bisol Group

Naročnik oglasne vsebine je BISOL Group, d.o.o.