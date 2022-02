Kakšno strategijo zaslužka uporablja novi kriptomilijonar iz Slovenije

Le kdo ne pozna koga, ki je v zadnjem času močno okrepil svojo denarnico ravno s kriptovalutami?

Potencial na trgu kriptovalut je privlačna naložba za ljudi, ki verjamejo v prihodnost digitalnih valut. Za ljudi, ki verjamejo v to obljubo, je vlaganje v kriptovalute način, kako zaslužiti visoke donose in hkrati podpirati prihodnost tehnologije.

Spletni portali so nasičeni z novicami o uspešnih kriptomilijonarjih, ki so v kratkem časovnem obdobju zaslužili ogromno z malo truda. Če verjamete ali ne, tudi v Sloveniji se to dogaja. Iz majhne vasice pri Kranju je Matija Balantič začel v letu 2020 služiti s kriptovalutami in v 12 mesecih ustvaril milijon evrov profita na trgu kriptovalut!

Kljub mnogim uspešnim zgodbam so ljudje še vedno precej skeptični. Bojijo se izgube denarja in dvomijo o zanesljivosti nove tehnologije. Posebej v tem času, ko je trg padel in smo v »medvedjem« obdobju. Zlato pravilo kriptosveta pa se glasi: Kupite dno! Strokovnjaki pravijo, da je to le kriptozima in nas kmalu spet čaka cvetoče obdobje, ko bo bik ponorel. Do takrat je dobro, da se podučimo in stopimo v nov segment okrepljeni in pripravljeni na mastne zaslužke.

Poleg tega so vodilni kovanci začeli hiter razvoj v enem prostoru, kjer se kriptovalute uveljavljajo (v Metaversu, z NFT-ji in z drugimi aplikacijami v resničnem svetu). Posebej ethereum, ker njegov blockchain omogoča pametne pogodbe. Vsi ti sektorji bodo pridobili moč tudi letos. Prihaja čas inovativnih valut, prihaja čas sprememb.

Kriptomilijonar Matija poudarja, da naj nas ne bo strah vložiti denarja v kriptovalute, saj so varne. Polaga na srce, da začnemo raziskovati in se učiti o tej izjemni tehnologiji!

Kajti vsi mu zdaj govorijo, da jim je žal in zakaj ga niso poslušali prej. Preprost Kranjčan rad predaja svoje znanje naprej, ljudem, ki so novi v kriptosvetu in jim pomaga do njihovih prvih pasivnih zaslužkov. Kakor je on, preprost gospod iz malih krajev, začel živeti sanje uspešnega milijonarja prav zaradi kriptovalut.

Brezplačni seminar o kriptovalutah tudi za začetnike

V sredo, 23. februarja, ob 21. uri vas čaka brezplačni seminar o strategiji zaslužka s kriptovalutami, ki jo uporablja novi kriptomilijonar Matija Balantič.

Kaj boste izvedeli na brezplačnem webinarju Matije, če se boste prijavili?

Kako v tem trenutku zaslužiti s kriptovalutami

Postopek za začetnike , ki želijo služiti s kriptovalutami

, ki želijo služiti s kriptovalutami Kje dobiti preverjene informacije za zaslužek na trgu kriptovalut

Prvih pet korakov za služenje na kriptotrgu

na kriptotrgu Konkretni primeri zaslužkov in strategij preko kriptovalut enega najbolj uspešnih Slovencev pri nas

in strategij preko kriptovalut enega najbolj uspešnih Slovencev pri nas Napake in pasti, zaradi katerih večina Slovencev še ni zaslužila s kriptovalutami

Kako se izogniti prevaram na tem trgu

Pasivni zaslužek s kriptovalutami

... In še mnogo več ...

Žan Nekrep in Matija Balantič nista finančna svetovalca. Gre za njuna osebna priporočila. Pri kriptovalutah lahko veliko zaslužite ali izgubite.

Naročnik oglasne vsebine je Žan Nekrep consulting