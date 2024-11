Kam po nove poslovne partnerje?

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, da predstavite svoje izdelke in rešitve novim poslovnim partnerjem in spoznate najnovejše trende na področjih medicinske opreme in zdravstvene oskrbe, povezljivosti in mobilnih komunikacij ter vesoljskih tehnologij.

Z gospodarsko delegacijo na sejem Arab Health v Dubaj

Podjetja s področij medicine, medicinske tehnologije in storitev ste vabljena k udeležbi v gospodarski delegaciji, ki bo med 26. in 30. januarjem 2025 obiskala največji mednarodni strokovni sejem s področja zdravstvene oskrbe v tem delu sveta, Arab Health v Dubaju.

Na sejmu bo več kot 3000 razstavljavcev iz 180 držav, med drugim tudi 16 razstavljavcev iz Slovenije, ki se bodo predstavili na skupnem razstavnem prostoru. Udeleženci boste imeli priložnost srečati najuspešnejša globalna podjetja, se seznaniti z najnovejšimi trendi in inovacijami s tega področja in se udeležiti različnih tematskih konferenc in interaktivnih delavnic. Obiskali boste tudi izbrano lokalno podjetje.

Rok za prijavo je 15. november 2024.

Skupinska predstavitev slovenskih podjetij na sejmu Arab Health 2023. Fotografija: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Predstavite se na Mobile World Congress v Barceloni

Mobile World Congress (MWC) v Barceloni, ki bo med 3. in 6. marcem 2025, je z več kot 2700 razstavljavci in 100.000 obiskovalci iz 205 držav največji in najvplivnejši sejem s področja povezljivosti in mobilnih komunikacij na svetu. Namenjen je globalnim mobilnim operaterjem, proizvajalcem naprav, ponudnikom tehnologij in vsem, ki vas zanimajo tehnologije prihodnosti. Leteči avtomobil, prosojni prenosnik, robotski pes, alternativne rešitve na področju razvoja baterij in aplikacije z integrirano umetno inteligenco je le nekaj novosti, ki so bile predstavljene na sejmu lani. Z udeležbo na MWC Barcelona lahko na enem mestu spremljate najnovejše trende razvoja tehnologij, ki bodo oblikovale prihodnost delovanja podjetij, družbe in posameznikov, ter se povežete s predstavniki vodilnih tehnoloških podjetij, kot so Samsung, Microsoft, Porsche, Nokia, Lenovo, Ericsson, Huawei, Honor, in startup podjetji z vsega sveta.

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi k predstavitvi na skupinskem razstavnem prostoru na MWC Barcelona 2025 podjetja – sorazstavljavce – s področij:

mobilnih komunikacij,

proizvodnje (tehnologije interneta stvari (IoT), umetne inteligence, 5G, industrija 4.0),

pametne mobilnosti (avtomobilska, pomorska, letalska industrija),

fintech industrije in mobilne trgovine ter

mobilnih tehnologij s področja zabave in športa.

Agencija bo zagotovila skupinski razstavni prostor, vstopnice in vpis v sejemski katalog razstavljavcev.

Prijave zbirajo do 22. novembra 2024.

Najnovejše tehnologije na MWC Barcelona. Fotografija: mwcbarcelona.com

Na MWC Barcelona se prestavljajo največja tehnološka podjetja in startup podjetja z vsega sveta. Fotografija: mwcbarcelona.com

Gospodarska delegacija s področja vesoljskih in obrambnih tehnologij v ZDA

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Vesoljska pisarna, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, vabita slovenska podjetja, ki delujete na področju vesoljske in obrambne industrije, k udeležbi v gospodarski delegaciji v Colorado Springs in Denver od 6. do 12. aprila 2025. Udeleženci boste sodelovali na 40. kongresu Space Symposium v Colorado Springsu in v Denverju obiskali izbrane institucije/podjetja s področja vesoljske industrije.

Space Symposium je eden izmed največjih dogodkov s področja vesoljske industrije in združuje deležnike z vsega sveta, ki delujejo na tem področju. Slovenska podjetja se bodo na sejemskem delu simpozija že četrtič zapored predstavila na skupinskem razstavnem prostoru in tako imela odlično priložnost za navezavo stikov z udeleženci simpozija. Obenem boste sodelujoči imeli možnost udeležbe na konferencah in drugih prireditvah, ki bodo organizirane v sklopu simpozija.

SPIRIT Slovenija krije stroške najema in opreme razstavnega prostora, kotizacijo za vstop na sejemski del simpozija za enega udeleženca iz podjetja ter prevoz iz Colorado Springsa v Denver.

Prijave zbirajo do 22. novembra 2024.

Slovenski razstavni prostor na Space Symposiumu. Fotografija: SPIRIT Slovenija, javna agencija/TL

Naročnik oglasne vsebine je SPIRIT Slovenija, javna agencija