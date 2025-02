Kanada, Kitajska, Mehika in umetnost povračilnih ukrepov

V nadaljevanju preberite:

Konfrontacija, ki jo je predsednik Donald Trump napovedal 1. februarja, meri na tri največje trgovinske partnerje ZDA. Obtožuje jih ogrožanja ameriških interesov in bo od 4. marca zanje uvedel carine, ki so precej bolj škodljive od tistih, ki jih je uvedel v svojem prvem mandatu. Po desetletjih, ko so ZDA podpirale široko odprte trge, bodo njegovi ukrepi očitno zaznamovali prehod v novo obdobje protekcionizma.