Vloga Kitajske v peklenskem Trumpovem trikotniku

Ko bodo danes začele veljati carine, ki jih je Donald Trump uvedel proti Kitajski, Kanadi in Mehiki, bo to simbolično zaznamovalo začetek trgovinske vojne, in to predvsem vojne med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik je prav tako simbolično določil azijski sili »samo« desetodstotne carine, kot opozorilo, da ni naredila dovolj, da bi preprečila pretok fentanila, ki prek Mehike vodi do ulic ameriških mest, na katerih zaradi predoziranja s to drogo vsako leto umre okoli 70.000 ljudi.