Kartice Maestro se po tridesetih letih poslavljajo

Mastercard je debetne kartice Maestro prvič izdal leta 1991, leto za tem, ko je Ljubljanska banka pri nas postavila prvi bankomat. Število dvigov na bankomatih je zatem raslo, prav tako zanimanje za Maestro.

Zakaj se po tridesetih letih poslavlja debetna kartica Maestro in kaj jo bo nadomestilo? Kakšna je uporaba gotovine danes in kako so se v zadnjih letih spremenile plačilne navade potrošnikov? Zakaj se je uporaba gotovine v začetku epidemije celo povečala?