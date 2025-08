Kitajska zasvojenost s proizvodnjo

V nadaljevanju preberite:

Novi industrijski park na obrobju Tangšana, robatega industrijskega in jeklarskega mesta blizu Pekinga, si prizadeva privabiti najnaprednejša visokotehnološka podjetja na Kitajskem. Pretežno prazno območje, obkroženo z bujnimi koruznimi polji, je do zdaj pritegnilo le nekaj proizvajalcev avtomobilskih delov, izdelovalcev zabojev za strelivo in podjetje za elektronsko cestninjenje. Ko je tja prispel Financial Times, je bila marmorna sprejemna dvorana zavita v temo – po čemer lahko sklepamo, da so obiski redki. To pa ni odvrnilo lokalnih oblasti. Ob prižigu luči v preddverju se razkrije obsežen arhitekturni model parka. Predstavnik lokalne oblasti Zhao pravi, da je cilj privabiti panoge, ki predstavljajo tako imenovane »nove kakovostne proizvodne sile«, kot jih imenuje kitajski predsednik Xi Jinping. Mednje sodijo predvsem proizvajalci električnih vozil in baterij. Poudaril pa je tudi, da Tangšan »poskuša preiti od tradicionalne proizvodnje k visokotehnološki industriji«. Podobni industrijski kompleksi so posejani po stotinah mest nižje ravni po vsej Kitajski. Da bi dosegli cilje rasti BDP, ki jih je prizadel velik upad nepremičninskega sektorja, lokalni uradniki usmerjajo naložbe v industrijo priljubljenih proizvodov, kot so električna vozila, umetna inteligenca, roboti, baterije in sončne celice. Država je s takšnimi projekti postala tako nasičena, da je celo Xi, ki sicer velja za neomajnega, pred kratkim izrazil razočaranje nad tem, kar v Pekingu imenujejo »pretirana cenovna konkurenca«.