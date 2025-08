Lahko peronisti, nekdanji gospodarji Argentine, ustavijo Javierja Mileia?

V nadaljevanju preberite:

Za predsednika Argentine Javierja Mileia je bil pretekli mesec precej razgiban. Čeprav je bil uspešen pri zmanjševanju porabe, zniževanju inflacije in celo znižanju stopnje revščine, je njegova vlada vznemirjena.

Eden od razlogov za zaostrovanje odnosov je tudi soglasje med navadno neskladnimi opozicijskimi strankami. Do zdaj je njihova razdeljenost omogočila Mileiu nekaj nadzora nad kongresom, čeprav ima njegova stranka le 15 odstotkov sedežev. Opozicijske stranke so 10. julija sprejele povišanje pokojnin in invalidnin. Milei ima sicer pravico do veta, toda opozicija ima morda dovolj glasov, da ga preglasuje.