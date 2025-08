Iranski vrhovni voditelj vse bolj v ozadju

V nadaljevanju preberite:

Sprva se je zdelo, da bo vojna stabilizirala iransko politiko. Val domoljubja je po letih razdora znova povezal oblast in ljudstvo. Pozivi izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, naj se Iranci uprejo, so naleteli na gluha ušesa. Toda od prekinitve ognja 24. junija so različna mnenja o tem, kako ohraniti enotnost, še izraziteje pokazala na razdrobljenost države.

Hamenejeva izbrana strategija je zgolj površinska. Da bi pritegnil prebivalstvo, razočarano nad klerikalno vladavino, skuša svojo teokracijo odeti v nacionalistična oblačila. Ob praznovanju ašure 5. julija – obletnice mučeniške smrti prerokovega vnuka Huseina in najsvetejšem dnevu islamske republike – je Hamenej ukazal mujezinu, naj opusti verske napeve in namesto njih zapoje pesem Ey Iran, patriotsko himno, ki je bila priljubljena pred islamsko revolucijo leta 1979, takoj zatem pa prepovedana.