Kje so dvigi gotovine na Hrvaškem brezplačni

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pred kratkim opozorila na previsoke provizije pri dvigu gotovine na nekaterih bankomatih na Hrvaškem. Čeprav je sosednja država prevzela skupno valuto evro, je po opažanjih ZPS težav z dvigi po naših informacijah več, in ne manj. Nekatere naše banke sporočajo, da svojim komitentom tudi na Hrvaškem omogočajo brezplačne dvige na bankomatih, ki sodijo v njihov krog.

»Znotraj Evropske unije vam vaša banka za dvige na bankomatih ne sme zaračunati višjega nadomestila, kot če bi denar dvignili na bankomatu v svoji državi,« opozarjajo v ZPS. A v praksi so po opažanju zveze stvari drugačne, kar lahko potrošnika drago stane. »Svoji banki v navedenih primerih res plačate enako nadomestilo kot doma, a svoj lonček pristavi še banka ali drugi lastniki bankomatov, ki za dvige zaračunajo od nekaj evrov pa tudi do deset evrov ali več. Provizija je običajno vezana na posamezen dvig in ni odvisna od višine zneska. Tako lahko za dvig desetih evrov plačate dodatnih deset evrov provizije,« pojasnjujejo.

Dvigujte v mreži svoje banke

O dodatnih stroških bi morala biti stranka na ekranu bankomata pred dvigom obveščena, da bi lahko postopek prekinila in poiskala drug bankomat, ki provizije ne zaračunava. A po informacijah ZPS večina hrvaških bank provizije zaračunava in se jim je zato težko izogniti – še posebej v bolj odročnih krajih, kjer je manj ponudnikov bankomatov.

Za slovenske komitente je tako, kot kaže, najcenejši dvig na bankomatih, ki sodijo v mrežo njihove banke. Komitenti banke Intesa Sanpaolo lahko tako že zdaj na Hrvaškem brezplačno dvigujejo gotovino na bankomatih Privredne banke Zagreb, ki sodi v njihovo skupino. Na drugih bankomatih je provizija odvisna od ponudnikov bankomatov.

Iz Nove KBM so danes sporočili, da bodo lahko tudi komitenti mariborske banke in SKB od 1. julija z osebno debetno kartico visa brezplačno dvigovale gotovino na več kot 430 bankomatih banke OTP na Hrvaškem. Obe banki sta namreč v lasti madžarske banke OTP.