Ključ do tehnološke moči in energetske prihodnosti

Strateški materiali so surovine, ki so nujne za kritične industrijske panoge, vključno z energetiko, avtomobilsko industrijo, proizvodnjo elektronike in orožja. Med najpomembnejše sodijo litij, titan, nikelj, kobalt, grafit, uran in redke zemlje, kot so neodim, disprozij in terbij. Redke zemlje se uporabljajo v tehnologijah, kot so magneti za električna vozila, vetrne turbine, polprevodniki, optični kabli in napredni baterijski sistemi. Njihova razpoložljivost določa zmogljivosti tehnoloških podjetij in vojaških zmogljivosti posameznih držav.

Največje zaloge strateških materialov so v nekaj državah, kar povzroča geopolitične napetosti. Kitajska ima dominanten položaj pri pridobivanju in rafinaciji redkih zemelj, medtem ko Ukrajina, Avstralija, ZDA in Kanada postajajo pomembne alternative za preskrbo. Zato niti ne preseneča zahteva ameriškega predsednika Trumpa, da bo zagotovil vojaško pomoč Ukrajini pod pogojem, da mu ta omogoči dostop do svojih rudnikov strateških materialov. V Ukrajini so zaloge grafita, litija, titana, berilija in urana. Država ima potencial postati ključna dobaviteljica za evropsko in ameriško industrijo, saj EU in ZDA iščejo načine za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske in Rusije. Evropska unija je leta 2023 sprejela akcijski načrt za kritične surovine, ki vključuje razvoj domačih kapacitet in partnerstva z državami, kot je Ukrajina. Druga resnica pa je, da Ukrajina v svetovnem merilu nima pomembnejšega deleža zalog teh strateških materialov, v večini primerov je teh pod dvema odstotkoma.

Pridobivanje strateških materialov je povezano z okoljskimi in tehnološkimi izzivi. Rudarjenje redkih zemelj zahteva kompleksen postopek ločevanja, kar povzroča visoke stroške in ekološke posledice. Poleg tega so investicije v pridobivanje pogosto omejene zaradi regulacij in političnih tveganj. Ukrajina je sprejela ukrepe za privabljanje tujih investitorjev, vključno z uvedbo elektronskih dražb in partnerstev za pridobivanje strateških materialov. Na voljo so večji projekti, kot so rudniki litija Dobra in Kruta Balka ter titanova nahajališča Stremyhorodske in Novopoltavske. Vojna je nekoliko porušila razmerja, saj je pod rusko okupacijo trenutno okoli tretjina nahajališč.

V prihodnosti bo diverzifikacija preskrbovalnih verig ključna za stabilnost svetovne industrije. Države in podjetja bodo povečali vlaganja v recikliranje redkih zemelj in razvoj alternativnih materialov. Poleg tega bodo tehnološke inovacije, kot so napredne metode rafiniranja in izkoriščanje sekundarnih virov, zmanjšale pritisk na primarne rudnike.